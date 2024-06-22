S&P Global Ratings给予越南“BB+/B”评级，展望稳定

据美国disclosure.spglobal.com 网站6月20日报道，总部位于美国纽约的标准普尔全球评级将越南长期和短期国家信用评级分别为“BB+”级和“B”级。长期信用评级展望稳定。

标普全球评级预测，随着全球需求复苏以及越南逐步解决国内遇到的困难，越南经济将在未来12个月加速增长。该组织称，上述国家信用评级反映了越南强劲的经济增长前景、适度的政府债务水平和总体稳定的外部状况。

标准普尔全球评级预测，越南经济增长率在 2023 年降至 5% 后，于 2024 年有望达到 5.8%。随着企业继续在地区实现业务多元化，越南仍是外国投资者具有吸引力的目的地，特别是制造领域。随着半导体行业出口的增长，半导体行业的增长周期很可能会助推越南2024年的增长。

标准普尔全球评级预测，未来3～4年内，越南实际GDP增长率有望恢复到6.5～7%的长期趋势。该组织称，尽管越南经济复苏进程仍存在一些潜在风险，但越南经济前景依然乐观。

经济日益多元化，制造业蓬勃发展，主要借助外资的带动。越南年轻劳动力人口大幅增加,劳动力素质和竞争力日益提高，将有助于保持越南的长期发展。

标准普尔全球评级评价称，越南宏观经济稳定，出口物流网络日益完善，使得制造业更加吸引从事电子、手机和纺织等领域的跨国公司的眼球。外国直接投资注入的行业继续带动国内生产，提供更好的就业机会和更高的工资，从而推动私人消费的增长。

标普全球评级认为，从2024年初至今，贸易活动在2023年经常账户盈余增加后显著改善。2024年出口和进口都有望恢复稳定增长。经常账户盈余将保持在较高水平， 2024年约占GDP的5.5%。（完）