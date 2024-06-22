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S&P Global Ratings给予越南“BB+/B”评级，展望稳定
标普全球评级预测，随着全球需求复苏以及越南逐步解决国内遇到的困难，越南经济将在未来12个月加速增长。该组织称，上述国家信用评级反映了越南强劲的经济增长前景、适度的政府债务水平和总体稳定的外部状况。
标准普尔全球评级预测，越南经济增长率在 2023 年降至 5% 后，于 2024 年有望达到 5.8%。随着企业继续在地区实现业务多元化，越南仍是外国投资者具有吸引力的目的地，特别是制造领域。随着半导体行业出口的增长，半导体行业的增长周期很可能会助推越南2024年的增长。
标准普尔全球评级预测，未来3～4年内，越南实际GDP增长率有望恢复到6.5～7%的长期趋势。该组织称，尽管越南经济复苏进程仍存在一些潜在风险，但越南经济前景依然乐观。
经济日益多元化，制造业蓬勃发展，主要借助外资的带动。越南年轻劳动力人口大幅增加,劳动力素质和竞争力日益提高，将有助于保持越南的长期发展。
标准普尔全球评级评价称，越南宏观经济稳定，出口物流网络日益完善，使得制造业更加吸引从事电子、手机和纺织等领域的跨国公司的眼球。外国直接投资注入的行业继续带动国内生产，提供更好的就业机会和更高的工资，从而推动私人消费的增长。
标普全球评级认为，从2024年初至今，贸易活动在2023年经常账户盈余增加后显著改善。2024年出口和进口都有望恢复稳定增长。经常账户盈余将保持在较高水平， 2024年约占GDP的5.5%。（完）