S&P：越南有望成为亚洲增长最快的新兴市场之一

10月5日，总部设在美国的全球市场分析公司标准普尔（S&P）的网站spglobal.com发表一篇文章，其中指出未来5年越南有望成为亚洲地区增长最快的新兴市场之一的迹象。

据S&P，在中期内，越南经济继续出现一些主要增长动力。包括越南将继续从较低劳动力成本获益。越南拥有丰富、比东南亚地区其他国家接受更好的培训的发劳动力，将越南成为各跨国集团具有吸引力的制造中心。此外，在各跨国集团继续加大对越南投资力度和越南加大对国内基础设施的支出时，预计资本支出将增高。在未来时间经济继续保持高增长势头时基础设施领域将获得巨大的投资资金。

S&P评价，在跨国集团趋于实现生产供应链多样化，在当前地缘政治的背景下减少因供应间断造成的风险。越南是韩国和日本企业选择转向东南亚国家时最受欢迎的目的地之一。

关于中期展望，S&P认为越南拥有许多积极动力，其将为经济增长创造便利条件和提供支持，预计将推动越南国内生产总值（GDP）和人均GDP增长。从2024-2026年，越南经济应有望快速增长。

预测，未来十年经济高位增长，越南GDP将从2022年的4100亿美元提升是2025年的5000亿美元和2030年的7500亿美元。其意味着越南人均GDP快速增长，从2022年的4150美元/年提升至2025年的5000美元/年和2030年的7300美元/年，从而助力越南扩大国内消费市场规模。

S&P认为，在当前主要工业产业，尤其是纺织服装和电子产业进一步增长，越南作为低成本制造中心的作用将继续提升。汽车、炼油等新工业产业也呈现发展势头。（完）