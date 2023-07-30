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BLACKPINK 在越南首场 Born Pink 演唱会中全情投入

7月29日晚，韩国乐队BLACKPINK的越南粉丝最期待的时刻——Born Pink 演唱会在美亭体育场正式上演。
越南是BLACKPINK今年世界巡回演唱会亚洲站的最后一站。四名韩国歌手走上舞台，粉丝们欢呼雀跃。首场演唱会以热门歌曲How You Like That拉开帷幕。

BLACKPINK 在越南首场 Born Pink 演唱会中全情投入 hinh anh 3

演唱会场景。图自世界与越南报

BLACKPINK 在越南首场 Born Pink 演唱会中全情投入 hinh anh 4

BLACKPINK戴着越南斗笠跳起《See Tình》


与之前的传闻和猜测相反，Born Pink河内晚会集合了四名女歌手的独奏表演节目，即Jisoo 的《Flower》、Jennie的 《You and me 》和 《Solo》，Rosé的《Hard to love》和《On the ground》以及Lisa的《Money》。

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4名女歌手。图自世界与越南报

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她们为越南粉丝献上了一场精彩纷呈的音乐盛宴。图自世界与越南报

 
不仅演唱有代表性的歌曲，BLACKPINK还用越南语与观众交流，戴着越南斗笠跳起《See Tình》（见爱响铃）的舞蹈。在大型舞台上，她们为越南粉丝献上了一场精彩纷呈的音乐盛宴。（完）
 

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2023年越南夏令营：在顺化古都的奥黛体验

2023年越南夏令营：在顺化古都的奥黛体验

参加2023年越南夏令营活动的海外青年于7月29日至30日参加在承天顺化为期2天的活动。在这里，海外越南青年有着身穿越南传统服饰——奥黛游览顺化诗意风景，参观启定陵、嗣德陵、天姥寺和顺化大内等著名古迹的体验。
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