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BLACKPINK 在越南首场 Born Pink 演唱会中全情投入
越南是BLACKPINK今年世界巡回演唱会亚洲站的最后一站。四名韩国歌手走上舞台，粉丝们欢呼雀跃。首场演唱会以热门歌曲How You Like That拉开帷幕。
与之前的传闻和猜测相反，Born Pink河内晚会集合了四名女歌手的独奏表演节目，即Jisoo 的《Flower》、Jennie的 《You and me 》和 《Solo》，Rosé的《Hard to love》和《On the ground》以及Lisa的《Money》。
不仅演唱有代表性的歌曲，BLACKPINK还用越南语与观众交流，戴着越南斗笠跳起《See Tình》（见爱响铃）的舞蹈。在大型舞台上，她们为越南粉丝献上了一场精彩纷呈的音乐盛宴。（完）
与之前的传闻和猜测相反，Born Pink河内晚会集合了四名女歌手的独奏表演节目，即Jisoo 的《Flower》、Jennie的 《You and me 》和 《Solo》，Rosé的《Hard to love》和《On the ground》以及Lisa的《Money》。
不仅演唱有代表性的歌曲，BLACKPINK还用越南语与观众交流，戴着越南斗笠跳起《See Tình》（见爱响铃）的舞蹈。在大型舞台上，她们为越南粉丝献上了一场精彩纷呈的音乐盛宴。（完）