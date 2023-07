BLACKPINK 在越南首场 Born Pink 演唱会中全情投入

越南是BLACKPINK今年世界巡回演唱会亚洲站的最后一站。四名韩国歌手走上舞台,粉丝们欢呼雀跃。首场演唱会以热门歌曲How You Like That拉开帷幕。与之前的传闻和猜测相反,Born Pink河内晚会集合了四名女歌手的独奏表演节目,即Jisoo 的《Flower》、Jennie的 《You and me 》和 《Solo》,Rosé的《Hard to love》和《On the ground》以及Lisa的《Money》。不仅演唱有代表性的歌曲,BLACKPINK还用越南语与观众交流,戴着越南斗笠跳起《See Tình》(见爱响铃)的舞蹈。在大型舞台上,她们为越南粉丝献上了一场精彩纷呈的音乐盛宴。(完)