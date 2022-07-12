APEC工商咨询理事会第三次会议召开在即

题为“把握-参与-创造”的APEC工商咨询理事会第三次会议由越南承办，从2022年7月26日至29日在广宁省下龙市举行。

APEC工商咨询理事会第三次会议预计将吸引来自美国、日本、中国、加拿大、韩国等21个成员经济体的近200名代表通过线下或线上方式出席会议。

越南贸易与工业联合会主席范晋功在新闻发布会上表示，越南在全球正在努力推动疫后经济复苏的背景下承办APEC工商咨询理事会第三次会议具有重大意义，得到国际社会的充分认可和高度评价。从而彰显越南控制疫情的能力，经济的平稳可持续发展，为有效吸引外资做出贡献。

这同时也是越南体现其在“新常态”下国际投资亮点的作用，积极主动融入国际社会的精神的良好机会，为提高越南在ABAC乃至亚太经合组织（APEC）中的地位做出贡献。

广宁省人民委员会副主席裴文康介绍，APEC工商咨询理事会第三次会议召开期间，广宁省投资促进会将于2022年7月26日举行，东部高速轴经济互联互通论坛将于7月28日下午举行。

广宁省各项准备工作均已就绪，确保各场会议和论坛高质量召开，向参会代表介绍该省现有潜力、优势、营商投资环境、招商引资方向和投资优惠政策等。

广宁省承诺为吸引劳动者、特别是高素质人力资源创造便利条件；确保为投资者营造绝对安全环境，提供各种公共服务，创造最佳的营商投资、贸易、旅游条件。

京北都市发展总公司总经理阮氏秋香表示，出席APEC工商咨询理事会第三次会议的越南企业代表将在会上就不同议题深入交换意见和看法，同时提出切实建议并提交APEC论坛，便于各国政府出台推动经济可持续发展，扩大电商覆盖面，共同构建与全球连接的生产链和供应链的相应政策等。（完）