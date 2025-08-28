9·2国庆80周年：历史纽带推动越南与中国香港关系发展

8月27日晚，越南驻中国香港和澳门总领事馆举行庆祝越南社会主义共和国成立80周年（1945年9月2日—2025年9月2日）招待会。香港特别行政区行政长官李家超、中国外交部驻香港公署副特派员潘云东及约300名嘉宾出席招待会。



李家超在致辞中表示，越南九·二国庆80周年是一个具有里程碑意义的事件，标志着越南的强劲发展，成为亚洲乃至世界充满活动的经济体。他指出，香港与越南拥有深厚的历史渊源。香港曾是胡志明主席主持召开有关将三个共产党合并成越南共产党会议的举办地。2024年他访越期间开展的系列活动和签署的30项合作协议，将有助于巩固双边关系，推动经济合作。



目前，越南是香港在东盟的第二大贸易伙伴、全球第六大伙伴。香港也是越南主要外国直接投资来源。越中贸易额中约有10%经过香港，凸显香港的重要桥梁作用。



在中越双方均重申加强经济合作的背景下，香港凭借粤港澳大湾区的战略地位，完全有条件为越南发展提供支持。近期，香港特区政府放宽越南公民签证政策，并实施便利东盟国家人员入境措施。同时，香港正积极推动加入《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），越南对此表示欢迎。

越南驻港澳总领事黎德幸在招待会上回顾越南建国80年来的成就，强调越南重视保持对中国关系的稳定与健康发展。她指出，越南与香港之间的特殊历史纽带，是推动双边合作持续深化的重要基础。

2024年，赴港的越南游客实现翻番，人均消费水平在各国赴港游客中排名第二。今年上半年，越南与香港双边贸易额增长逾63%。教育、文化艺术、饮食等领域交流日益扩大。黎德幸强调，香港是越南商品进入中国和全球市场的“超级门户”，而越南则是香港投资和服务的理想目的地。



与会代表及企业界人士普遍看好越南发展前景。新华（Sunwah）集团代表认为越南是极具吸引力的投资目的地。瑞银集团代表则对越南经济、旅游和人均收入的增长表示印象深刻。

在庄重而热烈的氛围中，来宾们欣赏了文艺演出，品尝越南传统美食，共同观看介绍越南国家与人民的视频，加深了双方的相互了解和友谊。（完）