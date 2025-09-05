新闻
9·2国庆假期越南接待游客人数550万人次
首都河内居全国首位，游客接待量达208万人次，是2024年同期的3倍。其中，入境游客超过8万人次，增长35%。旅游总收入估计达4.5万亿越盾，增长80%。酒店平均入住率达到83%，比2024年增长22.6%。
其次是胡志明市，游客接待量约145万人次，其中国际游客4.56万人次。海防市接待游客量约103万人次，增长8%，其中国际游客29518人次，增长5%。
庆和、岘港、宁平、林同、安江、老街、广宁、顺化等省市游客接待量也实现增长。
国家旅游局局长阮重庆表示，之所以取得上述成果，是因为得到了文化、体育与旅游部的关注和及时指导，越南国家旅游局早就积极开展为2025年9·2国庆假期游客服务的准备工作。
与此同时，大多数地方和企业都主动制定并采取措施，确保旅游活动的安全与安保、食品卫生安全，避免不幸事故发生。截至目前，全国范围内尚未记录到涉及游客的严重事件。
据越南国家旅游局的评估，今年9·2国庆假期游客数量的增长和旅游活动的安全得益于多方面因素的综合作用。
总体来看，2025年9·2国庆假期为越南旅游业留下了深刻印记，继续彰显了越南旅游的吸引力、安全性和适应能力，为今年最后几个月的发展奠定了坚实基础。（完）