5月份消费与旅游需求攀升拉动越南社会消费品零售总额增长10.2%

据越南财政部统计局刚公布的数据，2025年5月越南社会消费品零售总额和消费服务收入预计同比增长10.2%。



累计2025年前5个月，社会消费品零售总额和消费服务收入同比增长9.7%；其中，住宿与餐饮服务收入增长15.2%，旅游服务收入增长24.7%。



统计局分析指出，节假日期间居民消费与旅游需求上升，加上入境国际游客数量大幅增加，是自年初以来推动商贸服务业增长的主要因素。



2025年5月，越南社会消费品零售总额和消费服务收入预计达574.9万亿越盾，环比增长0.4%，同比增长10.2%。



累计5个月，越南社会消费品零售总额和消费服务收入预计达2.85万亿越盾，同比增长9.7%（2024年同期增长8.8%）；若剔除价格因素，实际增长7.4%（2024年同期增长5.4%）。



与此同时，2025年5月，赴越国际游客达153万人次，环比下降7.6%，同比增长10.5%。累计5个月，国际游客达920万人次，同比增长21.3%。



因此，2025年前5个月旅游营业收入预计达38.4万亿越盾，占总额的1.4%，同比增长24.7%。其他服务收入预计达290.4万亿越盾，占总额的10.2%，同比增长12.9%。



为实现社会消费品零售总额和消费服务收入增长目标，越南工贸部已主动推进一系列刺激消费和支持国内市场发展的政策。同时，各部委、行业和地方也积极落实多项政策，减轻因上调基础工资而引起的物价上涨影响，稳定必需品供应；同时加快推进数字平台上的供需对接项目，促进旅游发展，吸引更多国际游客赴越等。（完）