4·30大捷为世界革命运动提供了巨大的推动力，并向世界表明，当一个民族为独立和主权而坚决斗争时，他们能够战胜任何强大的敌对势力。这是前古巴驻越南大使、古越友好协会副主席弗雷德斯曼·图罗·冈萨雷斯（Fredesmán Turró González）所作出的评价。

值此越南南方解放、国家统一50周年（ 1975年4月30日~2025年4月30日）之际，前古巴驻越南大使、古越友好协会副主席弗雷德斯曼·图罗·冈萨雷斯接受越通社记者的采访时表示，这一历史性胜利凸显了团结的重要性，以及军事斗争与政治外交斗争协调配合的必要性，同时强调必须为祖国保卫事业构建强有力的国际团结阵线。

弗雷德斯曼表示，1975年春季总进攻的历史性胜利彻底解放了越南南方，为历经多年浴血奋战、充满英雄主义与牺牲精神的统一事业铺平了道路。这一胜利是现代越南史上最辉煌而重大的事件之一，彰显了在党的英明领导和胡志明思想指引下，越南全民族的英勇无畏、团结一致以及全体人民为争取国家独立主权所展现的钢铁意志。

弗雷德斯曼强调胡伯伯“团结、团结、大团结，成功、成功、大成功”的教诲，并表示，越南历史表明，全民族大团结是战胜外敌入侵和克服自然灾害的决定性因素。在越南快速推进经济社会发展的当下，团结更显至关重要。海内外越南人民的团结一致，以及民众与领导层的同心协力，确保了发展的可持续性与公平性，不让任何人掉队，让全体人民都能共享经济社会发展带来的福祉。

1975年4月30日的胜利是多种因素综合作用的结果，其中军事因素起着决定性作用。在当今全球化的世界中，这些因素的结合对于实现既定目标仍然至关重要，对越南而言，就是实现经济发展，确保独立、主权和领土完整。

越南与190多个国家保持外交关系，在200多个国际市场上开展业务，积极参与国际组织和国际活动。越南奉行和平外交政策，融入全球经济一体化，特别是区域经济，签署多项自由贸易协定，与主要国家建立战略或全面伙伴关系。此外，越南还与包括古巴在内的其他国家开展合作。

当前，越南经济已成为全球最具活力的经济体之一，年均增长率持续保持高位。民众生活水平不断提高，更被视作全球减贫事业的典范。越南发展潜力巨大，自然资源禀赋丰富、人民勤劳智慧、劳动力队伍年轻且日益专业化。

越南的经济成就和活跃增长、积极参与全球经济、奉行和平合作外交政策以及日益深入参与国际论坛和活动，提高了越南在国际舞台上的威望，赢得了世界各国人民的钦佩和尊重。弗雷德斯曼坚信，全民族团结的力量、党的英明领导以及人民的爱国精神与民族自豪感，必将助力越南在民族奋发图强的新纪元中稳步前行。（完）