2026年U23亚洲杯预选赛：越南队1:0战胜新加坡队 稳居C组榜首

整场比赛，越南队完全掌控球权并不断创造机会。比赛伊始，他们便发动猛攻，但面对新加坡井然有序的防守始终难以奏效。上半场，越南队共完成10次射门，却未能破门。其中，维克托·黎在禁区外25米的一脚远射最具威胁。



第33分钟，范明福送出精准长传，助攻维克托形成近距离射门机会，但皮球不幸击中立柱。



黎文顺头球破门。图自越通社

易边再战，越南队继续加强攻势，力图尽快打破僵局。主教练金相植相继换上黎文顺和阮辉黄等新力量，最终在比赛末段取得突破。

黎文顺在登场不久便有一次颇具威胁的射门，但被新加坡门将雅兹德扑出。随着比赛压力不断增加，越南队持续调整进攻人员。第79分钟，黎文顺接阮辉黄的传中高高跃起头球破门，终于为越南队打破僵局。



这粒进球也成为全场的制胜球。新加坡未能找到扳平机会，第90分钟，队长西亚菲兹·拉希德因在中场犯规累计两张黄牌被罚下，新加坡只能以10人应战，令比赛最后时刻更加被动。



越南U23队。图自越通社

剩余时间不足以让主队再度破门，但1:0的比分已经足够帮助金相植率领的越南U23队重新夺回小组头名位置。



根据赛程，9月9日16时新加坡U23队将对阵孟加拉国U23队。同日19时，越南U23队将迎战也门U23队。（完）