2025新年伊始番西邦峰上被冰雪笼罩 景色美不胜收

据太阳世界番西邦传奇旅游区（Sun World Fansipan Legend）工作人员介绍，番西邦山顶上连续多天出现冰雪是相当罕见的。

周边树木被晶莹剔透的冰晶包裹，形成了美不胜收的景象。图自Sun Group

5日凌晨5时30分左右，一层薄薄的冰开始覆盖番西邦峰和通往峰顶上的道路，周边树木被晶莹剔透的冰晶包裹，形成了美不胜收的景象，迷住了热爱大自然美景游客的心。该地区一天内气温在0至8摄氏度之间，天气寒冷但并不影响游客前来观光的热情。

随着太阳的升起，这里的景色更加熠熠生辉。图自Sun Group



虽然白天气温略有上升，但峰顶的温度上仍保持在0摄氏度左右，随着太阳的升起，这里的景色更加熠熠生辉。

在云海中的番西邦峰顶。图自Sun Group



这几天来到番西邦的游客会有机会堆雪人，欣赏被冰雪笼罩的银色山峰，就像神秘故事中一样的仙境。新年伊始，正是探索这片高山地区原始之美的理想时机。

番西邦就像神秘故事中的仙境。图自越通社

此外，在这个季节游览番西邦的游客可以很容易地看到山谷中如梦如幻的白云海。对于那些喜欢拍摄云海的人来说，这是一个理想目的地。云海是番西邦冬季相当普遍的现象，一直持续到四月底。

番西邦海拔3147米，是越南的第一高峰。图自Sun Group



番西邦峰位于越南老街省，海拔3147米，是越南的第一高峰。近年来，这里经常出现冰雪，有时候会降大雪，届时番西邦山顶和整个旅游景区被一层层洁白的冰雪覆盖，形成了奇妙无比的美景，吸引了四面八方的游客。这一美景也是热爱探索的摄影师和游客无尽的灵感源泉。

这几天来到番西邦的游客会有机会堆雪人。图自Sun Group



如果您正在寻找一个能够体验寒冷冬季和享受大自然之美的目的地，番西邦就是您不容错过的理想之地。准备好在冰雪与白云融为一体的“印度支那屋脊”接受大自然的惊喜吧，番西邦将为您年初的旅程带来难忘的回忆。（完）