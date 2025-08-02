2025年越南OCOP出口产品展在河内开幕

8月1日晚，2025年越南“一乡一品”（OCOP）出口产品展（VIETNAM OCOPEX 2025）在河内正式开幕。



此次博览会规模盛大，共设有300个展位，来自全国34个省市的200多个单位参展，展示了数千种获得“一乡一品”认证的产品。此外，还吸引了来自秘鲁、老挝、柬埔寨等国家的展位参展。



河内市人民委员会副主席阮孟权在开幕式上表示，此次博览会充分体现了各级各部门对推动越南“一乡一品”品牌走向国际市场的高度重视和大力支持。“一乡一品”计划已成为推动农村经济发展的重要基础，激发了社区的内在潜力，带动成千上万传统产品的转型升级。



目前，河内市已评估和分级的OCOP产品达3317种，是全国领先省市，占全国总数的21.3%。其中包括6种五星级产品、22种五星级潜力产品、1571种四星级产品和1718个三星产级品。

越南工贸部副部长阮生日新在开幕式上表示，“一乡一品”计划在肯定农村产品价值方面正发挥着主导作用，帮助来自越南全国各地的特色产品不仅更好地服务国内消费者，也成功打入国际市场。这些“一乡一品”产品不仅具有文化与传统特色，而且质量标准高，能够满足国内外消费者的多样化需求。



他同时表示，今年除了博览会现场的直接交易活动外，工贸部还通过数字平台举办线上博览会，为企业与国际进口商提供便捷的线上交易渠道，这是此次博览会的一大创新亮点。



据组委会介绍，今年除传统博览会外，还举办线上展览会，标志着贸易促进领域在科技应用方面的重大突破。此次线上展首次实现全面数字化，依托B2B电商平台Arobid.com进行展出。该平台集成人工智能、大数据和3D互动界面，带来现代、高效、可持续的商务模式，契合“双重转型”趋势，即数字化与绿色化日益成为全球供应链的必然标准。（完）