2025年越南电子商务与数字技术论坛即将亮相胡志明市

在全球电子商务持续爆发，成为国家数字化转型关键驱动力的背景下，越南工贸部电子商务与数字经济局将于9月5日在胡志明市举行2025年越南电子商务与数字技术论坛。

该活动是“2025年越南采购国际博览会的重要组成部分，预计将汇聚近600个国内外展位，吸引来自美国、中国、法国、新加坡、马来西亚等重点市场的多家国际企业代表参加。

本届论坛继续发挥“重要对接平台”的作用，聚焦越南电子商务与数字技术行业的发展趋势。Amazon Global Selling、Shopee、TikTok Shop、ViettelPost、Vietnam Post、JD Logistics、Fado、Sendo Farm等知名企业及国际合作伙伴的参与，将帮助越南企业获取先进解决方案，优化供应链和物流运营及营销策略，提升跨境电商竞争力。

论坛将在胡志明市The Adora Premium会议中心举行。全天安排多场专题会议，其中包括“越南多元化出口市场与数字技术应用”电商会议、“电子商务与跨境电商全景——越南出口企业的新路径”论坛。

电子商务与数字经济局电子商务与数字技术发展中心（eComDX）副主任裴辉黄表示，本届论坛还将讨论与跨境电商联盟（ACBC）及国际合作伙伴联合推动的电商对接培训计划，帮助越南企业提升跨境电商自主运营能力，为后续发展奠定基础。

当前，越南电子商务市场正呈现强劲增长态势，2024年市场规模达250亿美元，同比增长20%，位列东南亚前三。（完）