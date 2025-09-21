2025年越南海洋小姐诞生：阮清草脱颖而出夺得桂冠

在总决赛之夜，入围的35名优秀选手陆续通过传统奥黛、泳装、晚礼服和问答环节决出胜负。



最终，来自胡志明市的阮清草（2002年出生）赢得2025年越南海洋小姐桂冠。



参赛选手参加晚礼服展示环节。图自越通社

阮清草目前是美国马萨诸塞州本特利大学的应届毕业生，身高1米72，三围82-60-91（厘米）。凭借自信的演讲能力和流利使用越南语、英语、韩语和中文4种语言的沟通技巧，阮清草给人留下了深刻印象。



除新科海洋小姐外，大赛还评选出四位优秀亚军，分别是：

亚军一：范氏芳薇（2003年出生），得乐省人；

亚军二：阮玉玄簪（2005年出生），林同省人；

亚军三：阮氏艳珠（1994年出生），西宁省人；

亚军四：阮氏庆玄（2005年出生），同奈省人。



此外，大赛还设有多个单项奖，包括：最受欢迎佳丽、海洋佳丽、时尚佳丽、奥黛大使、遗产大使、文化大使、旅游大使和环境大使。



今年的越南海洋小姐大赛不仅彰显越南女性的美丽、智慧与才华，更强调保护海洋与海岛环境的责任。决赛前，从9月11日至19日，参赛选手们参加了多项有意义的活动，如清理海滩垃圾、参观庆和南部传统手工艺村、海洋时装之夜、“我爱海洋”演讲比赛以及与评委的面试等。（完）