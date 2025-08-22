2025年越南投资集团30强榜单出炉

越南评估报告股份公司（Vietnam Report）21日发布2025年越南投资集团30强榜单（ALPHA30），这些集团不仅取得卓越经营成效，还具备构建生态系统、提升治理标准、推动经济可持续发展模式等的能力。



ALPHA 30前十名包括：FPT2、PAN、Sovico、Viettel、Masan、Gemadept、西贡新港总公司、移动世界集团、Vingroup集团股份公司以及SSI证券公司。



Vietnam Report总经理武登荣表示，ALPHA30 基于投资与财务效率、治理与韧性、影响力与领导力三大核心维度，并在国内外专家的参与下构建，确保排名的科学与客观性。



数据显示，入榜30家集团合计总资产约2.43千万亿越盾，创造约54万个就业机会和超过1.1千万亿越盾营业收入，相当于2024年越南名义GDP的9.5%。每家企业平均资产约81万亿越盾，是接近ALPHA30企业群体的3.6倍，凸显其领先地位。

尽管2020—2024年复合年均收入增长率仅为11.6%，低于GDP名义增速16.3%，但也反映出企业在重组与升级方面的努力。许多集团已主动退出低利润业务，专注于高质量增长领域。



然而，武登荣指出，挑战依然存在，如法律框架滞后、透明度不足、人才竞争激烈。在依赖低成本劳动力、吸引加工贸易型FDI和资源开发三十年后，越南传统增长模式开始暴露出不足之处，亟需质量更高、可持续性更强、自主性更大的新增长动力。



2025年越南投资集团30强榜单发布仪式将由Vietnam Report和VietNamNet于2025年10月在河内首次联合举办，这是越南最佳营业收入企业500强及十大产业信誉企业表彰典礼的组成部分。（完）