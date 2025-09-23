2025年瓦隆节：续写越南与比利时合作故事

越通社驻比利时记者报道，第102届瓦隆节于9月12日至22日举行，特别之处在于越南作为荣誉嘉宾受邀参加。



活动吸引了比利时首相巴特·德·韦弗，瓦隆大区部长兼大区首席大臣阿德里安·多利蒙，瓦隆大区议会主席威利·博苏斯，以及众多联邦和瓦隆大区高级官员出席。



越南外交部副部长黎氏秋姮通过视频发表讲话时表示，越南十分荣幸成为瓦隆节的荣誉嘉宾。这是我们共同庆祝越比合作50余年以及与瓦隆大区携手30余年的契机，面向可持续合作的未来。



越南驻比利时大使阮文草与瓦隆大区部长兼大区首席大臣阿德里安·多利蒙。图自越通社

自1973年建交以来，越比合作不断发展。目前，比利时是越南在欧洲第六大出口市场，而越南则是比利时在东盟区内的最大贸易伙伴。



双方在民间交流、医疗、职业培训、可再生能源、环境保护和应对气候变化等领域开展了许多卓有成效的合作项目。



瓦隆大区首席大臣阿德里安·多利蒙在接受越通社记者采访时强调，越南是比利时的重要合作伙伴，双方拥有深厚的合作历史。



他指出，比利时国王菲利普和王后今年对越南进行访问凸显了这一长期关系，尤其是与瓦隆大区的关系。大区政府正积极确定优先领域，以扩展合作，并期望尽快取得具体成果，造福双方人民。



瓦隆大区议会主席威利·博苏斯强调，选择越南作为荣誉嘉宾正是基于双方长期以来紧密、务实且真挚的关系。他认为，这种不仅是在投资与贸易方面关系需要进一步深化，还包括民间交流、文化和旅游领域，其中瓦隆地区的越南侨胞正在积极贡献力量。



越南驻比利时大使阮文草在致辞中强调，越南希望在生物技术、智慧农业和绿色农业等领域与瓦隆加强合作，这些正是瓦隆的优势，也符合越南的可持续发展方向。



瓦隆大区游客穆罕默德·阿里分享道：“以前我只通过美食和电影了解越南。今天的体验让我印象深刻，我一定会在不久的将来亲自到越南一游。”



2025年瓦隆节不仅是比利时人民的传统节日，更成为连接越南与瓦隆之间文化与友谊的桥梁。在欢腾的氛围中，越南与瓦隆之手紧紧相握，共同续写合作、团结与分享的故事。（完）