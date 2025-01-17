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2025年春运期间新山一机场民航旅客运输量将创纪录

根据各航空公司航班计划和预订数据（截至2025年1月15日），在2025年乙巳年春节期间，新山一国际机场将迎来创纪录的客运量。

从腊月二十九开始的7天内，与2024年甲辰年春节同期相比，预计新山一国际机场的运营活动也将增长，航班数量超过6100架次，客运量接近90万人次，分别比去年同期增长8.7%的航班数量和4%的乘客数量。

为做好2025年乙巳年春节高峰期客运保障准备工作，从2024年10月底开始，越南民航局与相关单位协调，采取一系列措施，为乘客提供服务，例如调整和增加机场的起降时段，支持并为越南航空公司提供条件，增加飞机以提高供应能力，安排备用飞机，随时准备更换，并调整运营方案。

据此，越南各家航空公司在春节期间使用的飞机数量已增加14架，总数达到212架（越南航空公司99架，越捷98架，太平洋航空公司3架，越竹航空8架，Vietravel航空4架），比2024年同期增加了5架。目前，越南航空公司还在继续准备租赁一架A321飞机。

此外，新山一国际机场已调整起降时段，在部分白天时段，每小时增加48个航班，在夜间时段，每小时增加46个航班（2025年1月21日至2月9日），将新山一机场的飞机起降配额较平日提升约18%，允许越南各家航空公司在其航线中增加航班数量，进而提高运营能力。（完）

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