2025年前9月越南接待国际游客逾1540万人次

越南财政部统计总局10月6日公布的数据显示，2025年9月，越南接待国际游客约150万人次，环比下降9.6%，但较2024年同期增长19.5%。总体来看，今年前9个月，越南累计接待国际游客逾1540万人次，同比增长21.5%。



旅游业及相关服务业持续表现亮眼。前9个月，住宿和餐饮服务营业收入达约624.4万亿越南盾，同比增长14.8%。其中，岘港市增幅居首（18.1%），胡志明市（18.0%）、芹苴市（14.2%）、海防市（12.0%）和河内市（11.9%）紧随其后。旅游市场的活跃也带动了旅行社营业收入增长，前9个月营收约69.6万亿越南盾，同比增长20.5%。



这一成绩得益于各地积极推行旅游刺激计划、开发新型旅游产品，也得益于签证政策便利化、旅游宣传推广力度加大以及各类重大节庆活动的带动。



从入境交通方式看，通过机场口岸入境游客达1310万人次，占总数的85.2%，同比增长21.9%；陆路入境游客为210万人次，增长19.4%；海路入境游客为19.06万人次，增长15.1%。

按客源地分布，亚洲仍是越南最大国际游客来源地，累计达1224万人次，同比增长20.9%；欧洲以190万人次位居第二，增幅达34.9%；美洲游客约80万人次，增长8.5%；大洋洲为44.5万人次，增长13.7%；非洲为4.07万人次，增长4.7%。



前9个月，越南前五大客源市场依次为中国、韩国、中国台湾、美国和日本。其中中国居首，游客人数近390万人次。其他增长显著的市场包括俄罗斯（增长273%）、菲律宾（增长192.2%）、柬埔寨（增长150.4%）、波兰（增长146%）和印度（增长142.9%）。



越南国家旅游局副局长范文水指出，今年越南旅游业目标是接待2500万人次国际游客。为实现该目标，越南需打造更贴合国际游客需求的旅游产品。他分析称，不同地区游客偏好各异，而来越游客普遍关注美食、自然风光，尤其是海滩与气候条件——这些正是越南旅游业现有的优势资源。因此，越南应重塑旅游形象，精准对接国际需求，并在推出新颖、适宜的产品后，加强跨部门协作与宣传推广，以吸引更多国际游客。



国际游客旺季自今年10月持续至明年4月。越南国家旅游局表示，将在年底前联合地方旅游主管部门及企业，在重点客源市场开展多项推广计划。同时，越南将持续建设安全、友好的旅游品牌，保障社会治安，并不断推出多样化旅游产品，提升游客在越体验。（完）