2025年前九月越南全国34地工业生产指数实现增长

据越南财政部统计局最新公布的数据，2025年第三季度全国工业生产指数（IIP）同比增长10%。其中，加工制造业增长10.2%，采矿业增长8.2%，电力生产和分配业增长9.8%，供水、废弃物及污水处理业增长5.3%。

2025年前9个月，全国工业生产指数同比增长9.1%（2024年同期增长8.4%）。其中，加工制造业增长10.4%，电力生产和分配业增长6.1%，供水、废弃物及污水处理业增长8.8%，采矿业微增0.1%。

统计局指出，全国34个省市的工业生产指数均实现增长，多地加工制造业、电力生产分配业表现突出。部分地方增速较低，主要受采矿业或加工制造业增长放缓影响。

具体是，2025年前9个月，汽车制造业生产指数增长26%，橡胶与塑料制品制造增长17.3%，非金属矿物制品制造增长15.6%，服装制造增长13.5%，金属制品制造（不含机械设备）增长12.7%，皮革及相关制品制造增长12.5%，金属冶炼增长11.3%，食品加工增长10.6%。相反，饮料制造仅增3.8%，原油与天然气开采下降4.7%。

部分主要工业产品产量显著提升，如汽车增长52.7%，电视机增长21.8%，复合肥（NPK）增长15.9%，水泥增长15.3%，轧钢增长14.7%，成衣与皮鞋均增长14.4%，水产饲料增长14.2%，白糖增长12.8%，而天然气下降8.3%，人造纤维织物下降2.4%，原油开采下降1.1%等。

制造业消费指数方面，2025年9月环比增长0.1%，同比增长9.3%；累计前9个月同比增长9.1%。

制造业库存指数截至9月底同比上升13.3%，平均库存率为82.3%。工业企业从业人员数量同比增长4.5%。

统计局领导表示，两级地方政府模式投入运行，有助于精简行政层级、优化审批程序，为企业主动制定生产经营计划创造条件。

与此同时，近期开展的打击假冒伪劣商品运动，有助于鼓励企业扩大生产。此外，公共投资项目进度加速及外资（FDI）流入房地产领域，也为水泥、钢铁、混凝土等建筑材料行业带来增长动力。

统计局预计，尽管面临全球成本压力和多重挑战，越南工业生产将在2025年最后几个月保持增长势头。（完）