2025年全国报刊展闭幕：越通社荣获展位设计一等奖

越南新闻工作者协会常务副主席阮德利在活动上发言时表示，题为“越南新闻——忠诚、创新、担当、革新，致力于建国卫国事业”的2025年越南全国报刊展已取得圆满成功。



今年全国报刊展吸引80余家中央及地方新闻机构参展，设130个特色展位，集中展示越南新闻业百年发展成就及数字化转型成果。



阮德利说，今年全国报刊展活动丰富多彩，突出了越南革命新闻100年来所做出的贡献和强劲发展，有效推广越南记协会员的新闻产品、劳动成果和创造力。



越通社新闻网VietnamPlus荣获“令人印象深刻的新闻产品”一等奖。图自越通社



2025年全国报刊展最突出的亮点是清晰地展现了新闻业数字化转型和技术应用的趋势。众多媒体机构带来了多媒体新闻产品，以及人工智能、虚拟现实、增强现实等新技术应用，加强对读者的吸引力，以及展现了新闻界紧跟世界先进技术发展步伐的主动性和决心。



值此机会，组委会和奖项理事会向各媒体机构颁发一等奖16个、二等奖24个三等奖48个及优秀奖34个。其中，越通社、越南电视台、越南之声、人民报和越南新闻博物馆均荣获“最佳展位设计”一等奖。



另外，越通社新闻网VietnamPlus荣获“令人印象深刻的新闻产品”一等奖；《信息报》社获得“最佳封面”二等奖；摄影新闻编辑部记者阮庆和获得“新闻摄影”二等奖。（完）