2025年——越马友好关系蓬勃发展之年



活动吸引了越南驻马来西亚大使丁玉玲、老挝大使帖塔翁（Thepthavone）、马来西亚政府官员、旅马越南人社群及各界友人出席。



MVFA主席陈氏璋表示，此次活动彰显了越马之间的深厚友谊。2025年是两国关系的重要里程碑：越南庆祝80周年国庆和统一50周年，两国建立全面战略伙伴关系的第一年，马来西亚担任东盟轮值主席国等。MVFA将在文化、教育和越南人社群联系等领域开展一系列活动，以进一步推动双边关系发展。



丁玉玲大使祝贺MVFA为促进两国民间交流、文化合作和商业合作所作出的努力，并重申越南驻马来西亚大使馆将全力支持该协会的各项倡议。



活动期间，MVFA宣布任命马来西亚雪兰莪州皇室成员、企业家沙姆丁·扎伊兹（Shammuddin Zaizi）博士为协会支持人。他表示，将积极参与MVFA的各项活动，并立即率领马来西亚贸易代表团赴越南参加3月8日至12日的邦美蜀咖啡节，并与胡志明市企业家进行交流。



MVFA秘书长阮志强介绍了2025年的重点活动，包括：雄王祭祀大典（4月）、体育赛事（3月至6月）、马来西亚越南日（9月）、中秋节、越南妇女节（10月）、东盟节（11月）以及“MV-Expo 2025”越南商业博览会（11月）。MVFA希望通过与企业和社区的紧密合作，将这些计划付诸实践。



在仪式上，MVFA正式推出官方网站http://mvfa.com.my，为公众提供活动资讯、促进旅马越南人之间交流，并支持越南和马来西亚企业间的合作。此外，活动还对协会的赞助商进行了表彰，现场嘉宾共同品尝越南和马来西亚美食，并欣赏充满民族自豪感和友谊精神的文艺表演。



吉隆坡阿罗街美食协会秘书长西蒙·昂(Simon Ang)表示，MVFA在2025年迎来了新的发展机遇，并希望加强与MVFA的合作，特别是在中秋节等文化活动方面。



马越友好协会（MVFA）成立于2022年3月，致力于促进两国人民和企业间的交流与合作。MVFA将继续推动文化、经济和民间外交合作，为深化越马双边关系作出贡献。（完）



越通社