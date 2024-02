2024年1-2月越南接待国际游客超过300万人次

据越南统计总局2月29日上午公布的数据,2024年2月赴越南国际游客人数达150万人次以上,环比增长1.3%,同比增长64.1%。 2024年前2个月,越南接待国际游客超过300万人次,比2023年同期增长68.7% ,是新冠肺炎疫情爆发前的98.5%。

另据统计,在赴越国际游客超过300万人次中,空港口岸入境游客占84.2%,比2023年同期增长1.6倍;陆路口岸入境游客占12.8%;海港口岸入境游客占3%。

住宿和餐饮服务收入增长14%;旅游业收入预计将达到9万亿越盾(折合人民币27.5亿),比去年同期增长35.8%。2024年前2个月,部分地区旅游业收入同比增长,其中,河南省旅游业收入增长88%,岘港增长86.3%,河内增长49.8%,胡志明市增长23%,广宁省增长21.5%,芹苴市增长 9%,海防市增长4%等。

专家认为,这是签证优惠政策、旅游刺激计划以及政府和民众大力宣传推广的结果。

据越南文化体育与旅游部越南国家旅游局的消息,自2023年8月15起,越南向世界各国公民发放电子签证,并将临时停留期限从30天延长至90天。越南将单边免签停留期限从15天延长至45天。可以说,签证政策始终是提高竞争力、为国际游客赴越南旅游创造有利条件的利器。

2023年最后几个月,越南接待国际游客人数迅速增加,致力实现2024年越南接待国际游客达1260万人次的目标,比2022年增长近3.5倍。 2024 年 1 月,越南接待国际游客超过 150 万人次,相当于 2019 年同期新冠肺炎疫情爆发前的水平。

越南旅游目的地也受到国际媒体的高度评价。《孤独星球》最近发布十大最佳旅行目的地榜单。越南在此榜单中排名第五。

全球最大的旅游平台TripAdvisor旅行者之选至尊奖 Best of the Best公布了亚洲最美十大海滩名单。安邦海滩在此排名中排名第五,美溪海滩排名第六。这是一项享有盛誉的奖项,旨在表彰过去 12 个月世界各地旅行者投票选出的最受欢迎目的地。(完)