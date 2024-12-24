2024年越南与美国经贸合作机制发挥作用成效显著

越南驻美国商务参赞杜玉兴最近就2024年越美经济外交成果及2025年双边贸易合作展望接受越通社驻美国记者的采访时表示，两国经贸合作机制正在有效运行，满足双边经贸关系的任务。

杜玉兴表示，唐纳德·特朗普于2025年1月就职后，预计他新任期内的美国安全、经济和外交政策将产生巨大影响，甚至可能改变和扭转全球和地区政治、经济和财政格局。 据美国国际贸易委员会（USITC）的统计，今年前10月，两国双边贸易额达1120亿美元，越南贸易顺差达1020亿美元，同比增长26%以上。美国对越南出口额达100亿美元，增长近30%。 目前，越南与美国之间的合作机制和框架已在多个层次和程度上得到建立，如世界贸易组织、亚太经合组织、贸易暨投资架构协定（TIFA）和双边贸易协定等。另外，两国还拥有部级机构、跨部门工作组、行业协会、企业等多种合作渠道；能源交流合作机制和经济合作机制等。

根据美国海关和边境保护局的进口数据，越南拥有具有竞争优势和进口占比较大的产品。此外，对于潜在的商品而言，越南也迎来增加出口的机会。因此，越南可以集中出口具有竞争优势和潜在的商品类出口活动。

除了长期经贸合作目标外，越南驻美国商务参赞认为，首先最重要任务是解决贸易逆差问题，各家企业需要注重进口原材料的原产地，继续改善技术，提高产品质量，降低产品价格，提高产品的竞争优势。越南承诺继续开放市场，加快解决美国商界提出的建议，兑现越南关于维持双边贸易和投资关系的承诺。

美国是越南最大的农林水产品出口市场。因此，预计农产品贸易将继续为2025年越南增加对美国市场的出口额注入动力。（完）