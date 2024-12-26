2024年胡志明市经济增长7.17%

2024年，尽管面临许多困难和挑战，但在整个政治体系的努力下，胡志明市经济已保持良好增长势头，达7.17%。这是胡志明市人民委员会在26日上午举行的2024年经济社会发展情况总结和2025年任务部署会议上公布的信息。

胡志明市人民委员会常务副主席杨玉海表示，2024年，该市经济继续恢复，逐季度增长势头，地区生产总值（GRDP）同比增长约达7.17%，接近所提出的计划7.5至8%; 其中工业和建筑增长6.89%，工业生产仍保持稳中有进势头，表明胡志明市工业的复苏和可持续发展、企业生产经营活动出现许多积极信号，订单量逐步回升。2024年胡志明市工业生产指数同比增长约7.3%，其中采矿业增长28.5%，加工制造业增长5.1%，电力生产和分配增长11.2%。

贸易服务增长7.7%；货物零售增长11%；住宿和餐饮服务增长9%，旅游服务55%。2024年旅游收入约达190万亿越盾，同比增长18.8%。企业通过全国各口岸的进出口额约达460亿美元，同比增长8.3%。进出口货物结构朝着积极方向转移。胡志明市企业经全国各口岸的进口额约达586亿美元，同比增长5.9%。

2024年，胡志明市预算收入刷新纪录，达超508万亿越盾，达计划的105.3%，同比增长13.3%。

公共投资方面， 胡志明市力争截至2024年12月，公共投资资金拨付60.944万亿越盾；截至2025年1月为64.528万亿越盾，达交付资金总额的81.4%。

2025年，胡志明人民委员会已确定为决定2021-2025年经济社会发展任务和目标实施结果，同时还要进行结构调整、精简工作的重要一年。该市已提出2025年GRDP增长10%以上的目标；服务部门比重超60%；数字经济贡献率约25%。行政手续改革方面，胡志明市力争跻身全国省级竞争力指数前5和全国行政改革指数前15等行列。（完）