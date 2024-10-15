2024年美国越南周弘扬传统价值

越裔美国人文化组织Vietnam Society于10月4日至12日在美国史密森尼国家亚洲艺术博物馆举行2024年美国越南周活动。

越通社驻华盛顿记者报道，参观者可以欣赏阮朝宫廷服饰秀，了解《翘传》木版、民歌和古代谚语，品尝富有顺化风味的菜肴。

美国和平研究所（USIP）越南专家安德鲁·威尔·邓表示，越南文化丰富多彩和历史悠久。此活动以美国公众喜爱的方式介绍了许多东西。

来自德克萨斯州休斯顿的游客阮氏海潮说，“我发现这里的一切都很美，我从来没有在这样理想的空间里了解越南文化。我对越南文化感到非常自豪”。

越南文化周通过色彩缤纷而精致的宫廷服饰以及 19 世纪末的宫廷礼仪让游客了解越南迷人的文化。

Vietnam Society创始人艾琳·斯坦豪尔·芳表示，此活动有利于促进社区团结并共同努力保护越南文化的传统价值，向国际友人、美国公众和旅居美国越南人介绍越南千年传统文化历史的魅力。

在2024年越南周框架内，组委会还举行遗产与和平青年论坛，为越裔美国青年和正在美国生活、学习与工作的青年分享他们对未来的想法和愿景提供平台，同时与美国和平研究所、学者和越南外交学院代表举行圆桌讨论会，共同建设繁荣与和平的越南。

2024年越南周弘扬越南文化遗产价值，丰富越南裔美国人的特色，同时推广越裔美国人的成就并激励后代子孙的灵感。（完）