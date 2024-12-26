2024年河内市旅游产业成绩超出预期

2024年河内市旅游产业接待游客人数远远超出预期。河内市各特色传统盛会、独特文化目的地和各大规模国际事件等不仅征服国内游客，而还吸引国际友人。河内市正被视为全球旅游地图上不可错过具有吸引力的目的地。

把潜力和优势充分发挥出来

千年文化的首都河内一直以来基于历史、文化和现代相融合成为游客具有吸引力的目的地。河内市拥有升龙皇城、文庙-国子监等世界自然遗产和富有历史印记的地名，如还剑湖、胡志明主席陵等。此外，河内古街区的36条街道，河粉、烤肉米线、吕望炙鱼脍等传统美食仍许多人心醉。随着现代旅游基础设施的发展和国际文化活动，河内肯定了越南一流旅游中心的地位。

河内市已确定旅游是经济支柱产业，是每年巨大预算收入来源。因此，为了推动旅游业发展，吸引游客前来和重返旅游，河内市正注重推动内容和形式革新。

河内市旅游局局长邓香江表示，2024年首都旅游业全面增长和发展。赴河内参观、体验的国内外游客日益增加；推动旅游业发展的一系列任务和措施统筹推进，保持了全国一大旅游中心的作用，继续打造首都“安全、友好、质量、具有吸引力”的旅游目的地。

河内市旅游与贸易投资促进中心主任阮映阳表示，2024年河内旅游业取得的成果值得认可。各层级、行业已积极参与，助力提升游客眼里的河内旅游吸引力。市人民委员会已向中心交付许多任务，特别是大力推动旅游促进、寻找伙伴、拓展国内外市场，在多领域进行合作，助推旅游首都强劲增长。

推动旅游业数字化转型

据2024河内旅游局信息技术应用、数字化组韩星、网络信息安全计划，该局将集中一些核心任务：旅游区、旅游点、旅游服务单位数据化；建立河内市旅游数字地图系统；保持和运行旅游局旅游数据管理系统运行；保持和更新河内市农业、农村旅游数据据。

河内市旅游局还继续开展首都旅游数据库软件，包括农业、农村数据库；游客和顾客行为；旅游数字地图；旅游资源、遗产和产品；购物服务；餐饮服务；娱乐服务；旅游企业；旅游住宿接待单位‘文化、旅游和体育活动；医疗保健服务；导游员、讲解员；游客运输工具；航空、公路、铁路和水路等数据库。

河内市旅游局将形成多种语言的旅游数字地图，提供更多信息，从而吸引游客，发展智能旅游。

旅游局还引导从事旅游、住宿、运输企业和旅游景点在经营活动中加强应用电商。河内市许多旅游目的地已建设电子门票系统，服务前来参观的游客，如文庙-国子监，升龙皇城，火炉监狱遗迹、越南美术博物馆等。

年底最后几个月，首都旅游业还推出许多刺激内地旅游需求的计划。各家旅游企业推出丰富多样、价格优惠的2025乙巳年春节旅游线路，刺激顾客提前预订旅游线路，增加年底长假期旅游线路购买力。同时，河内市还在各数字平台、网站、社交网等实现宣传、推广形式多样化，努力推广河内旅游形象，吸引更多游客前来旅游。

据河内市统计局，2024年1-11月，赴河内的外国游客约达2533万人次，同比上涨11.7%，其中国际游客约达567万人次，超出2024年提出550万人次的目标（包括399万人次过夜国际游客），同比增长35.8%；国内游客人数约达1966万人次，同比增长6.3%。（完）