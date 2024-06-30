2024年上半年越南吸引外资超150亿美元

据越南统计总局6月29日公布的数据，2024年上半年，越南吸引外资达近152亿美元，与2023年同期相比增长13.1%。

上半年，获得投资许可证的新项目1538个，注册资金近95.4亿美元，项目数量和注册资金分别同比增长18.9%和46.9%。增资项目592项次，同比下降6.3%，增资额达39.5亿美元，同比增长35%。外国投资者出资购股交易1420个，同比下降10.9%，合资额近17亿美元，同比下降57.7%。

上半年实际利用外资额达108.4亿美元，同比增长8.2%。

统计总局表示，实际利用外资额和注册资金都呈现良好增长势头，与前5月相比分别增长0.4个百分点和11.1个百分点。

今年6月份，增资额高于今年前几个月，达近19亿美元，占上半年增资额的47.3%。

关于投资领域，今年上半年，外国投资者已对21个国民经济产业中的18个进行投资。其中加工制造业位居第一，吸引的投资资金近106.9亿美元，占注册资金总额的70.4%，同比增长26.3%。

房地产经营行业位居第二，引进的外资额超24.7亿美元，占注册资金总额的16.3%，同比增长61。5%。其次分别为零售、专业活动和科技等。

关于投资伙伴，上半年84个国家和地区对越南投资，新加坡以投资资金近55.8亿美元，占外资总额的近36.7%，同比增长86%，位居第一。日本位居第二，投资资金超17.3亿美元，占外资总额的11.4%，同比下降21.6%。其次为中国香港、韩国和中国等。

从投资项目来看，中国新投资项目位居第一，占越南上半年外资项目总量的29.1%。

上半年，外国投资者已对越南48个省市进行投资。北宁省引进外资近25.8亿美元，占全国引进外资总额近17%，是同期的3.1倍以上，位居全国第一。继北宁之后为巴地头顿省，吸引外资近15.4亿美元，占全国注册资金的10.1%，同比增长11倍。广宁省位居第三，引进外资额超13.6亿美元，占全国外资总额近9%。其次分别是河内、海防和胡志明市等。（完）