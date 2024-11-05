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2024年“三一论坛”在胡志明市开幕 为机场商业及零售发展创造机会
题为“推动创新，在不断变化的消费环境中保持领先地位”的2024年“三一论坛”将围绕机场体验、机场扩建和发展战略、航空旅游零售未来、优化顾客体验和智能消费趋势等主题进行讨论。
2024年“三一论坛”于·11月5日至6日两天内举行，吸引来自世界上30个国家的超400名嘉宾、演讲者、资深专家、各家国际机场领导，超80个国际集团高级领导参加。讨论议题围绕消费行为变化、可持续发展的必要性、未来时间发展战略和趋势，为经济增长，提高越南航空和旅游零售业在国际舞台上的地位做出贡献。
此外，2024年“三一论坛”还是推动越南各航空港和机场系统航空性业务和非航空性业务投资和合作的重要里程碑。
据国际机场协会的报告，2023年，非航空性业务营业收入呈现增长势头，占全球各家机场营业总收入的30-40%。这是表明旅游零售、免税行业在新冠肺炎疫情后呈现复苏的积极信号。据一些专家，越南以地处亚洲战略地位，旅游增长速度高、中产阶级人数增加以及政府努力改善机场基础设施的努力，将不仅为经济蓬勃发展注入动力，而还是非航空性业务和零售业带来许多新机遇，将越南发展成为航空机场商业行业潜在的目的地。（完）