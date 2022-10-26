2023 年泰晤士高等教育世界大学学科排名出炉 河内国家大学6个学科上榜

2023 年泰晤士高等教育世界大学学科排名10月26日正式出炉。其中，在11个学科排名中，河内国家大学的6个学科上榜，与去年增加了2个学科。

据河内国家大学的消息，该大学在上次排名中有4个学科入选的基础上新增了商业与经济学（Business and Economics）和生命科学 （Life Sciences）两个新的学科。

具体是，商业与经济学排在第501-600名区间；生命科学排在第501-600名区间；计算机科学 （Computer Science）排在601-800区间；工学（Engineering）排在801-1000区间；物理科学 （Physical Sciences）排在601-800区间。

此前，《泰晤士高等教育》10月12日公布了2023年世界最佳大学排名（WUR 2023）。其中，河内国家大学保持在1001-1200区间，并在科研和教学方面出现显著提升。

泰晤士高等教育世界大学学科排名凭借其调查结果、Scopus系统上的科学数据和高等教育机构提供的数据等三个数据来源对各所高等院校的11个学科作出评估。评估指标分为五个部分，分别是教学（Teaching，占30%）、研究（Research）、论文引用（Citation）、产业收入（Industry Income）和国际化（International Outlook）。（完）