2022年越南科学技术创新奖获奖项目揭晓

5月31日晚，在河内大剧院，越南科学技术协会联合会、越南技术创新援助基金会（VIFOTEC）协调举行了2022年越南科学技术创新奖颁奖仪式。

越南科学技术协会联合会主席潘春勇在颁奖仪式上致辞表示，在过去的28年里，越南科学技术创新奖吸引了全国众多科学家的积极参与。数以千计的科研项目和科学应用部署在经济-社会和安全-国防等领域，为国家创新事业做出越来越重要的贡献。

2022年，越南科技创新奖组委会向43项科研项目颁发奖项。其中，一等奖4件，二等奖9件，三等奖15件，安慰奖15件。同时，组委会还向在宣传、传播和组织奖项方面成绩突出的单位和个人予以奖励。

具体，四件一等奖包括：越南农业与农村发展部越南农业机电和采后技术研究院作者组的《研究、设计和制造一种连续真空油炸设备系统，应用于加工越南农产品和水产品的油炸零食产品》项目；越南国家油气集团作者组的《研究实施预测性维护和应用人工智能计划来节约能源，提高越南东海05-2和05-3 区块的海石-木星凝析气田的运营效率》项目；太平省作者组的《利用PET废塑料改善生物基质结构，提高饮料生产废水处理效率》科研项目；越南国家油气集团油气研究所作者组的《研究、选择解决方案和开发应用技术提高越南大陆架九龙盆地油田陆源沉积物的采油系数》项目。

上述这些科研项目为越南国家的经济发展事业做出巨大贡献。值此之际，越南总工会向荣获一等、二等和三等奖科研项目的领军人物颁发了创意劳动证书。胡志明共青团中央委员会向荣获一等、二等和三等奖科研项目的青年作者颁发了奖状和创意青年徽章。

值得一提的是，今年世界知识产权组织（WIPO）向太平省作者组的《利用PET废塑料改善生物基质结构，提高饮料生产废水处理效率》和越南农业与农村发展部越南农业机电和采后技术研究院作者组的《研究、设计和制造一种连续真空油炸设备系统，应用于加工越南农产品和水产品的油炸零食产品》等两项优秀科研项目授予WIPO奖项。（完）