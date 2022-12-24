2022年越南工贸行业十大事件出炉

2022年是越南工贸行业在各领域为全国经济社会发展作出积极重要贡献的一年。在新的一年即将到来之际，越南工贸部评选出2022年工贸行业十大事件。

一、工业生产呈积极恢复态势

预计2022年越南全国工业生产指数增长9%以上，高额完成既定目标，为国家出口总额贡献超过86%。

主要原因在于新冠肺炎疫情及时得到控制，经济开放时间合理，能够争取国际市场货物缺乏机会，推动生产，促进出口。

二、连续7年保持贸易顺差

预计2022年全年，越南出口总额将达到7320亿美元，同比增长10%，其中出口额增长10.5%，约达3715亿美元，超额完成国会和政府提出8%的目标。

出口商品结构朝着积极方向转移，原材料出口逐步减少，加工产品和工业产品出口增加，为越南商品参与全球生产和供应链创造条件。

2022年越南连续7年实现贸易顺差，顺差额达近110亿美元。

三、国际经济一体化程度不断加深

在世界经济发生前所未有的变化背景下，工贸部多措并举，努力增强经济韧性。

2022年，与越南签订新一代自由贸易协定（FTAs）的市场出口都增长超过20%，部分市场甚至达到30%。许多农产品成功开拓新市场，避免对某些市场的依赖，出口结构向更高技术含量和附加值方向转变。

四、电子商务增速位居全球第五

2022年，越南零售电商市场规模预计为164亿美元，占全国零售市场销售总额的7.5%。 越南电商行业以每年20%的增速被 eMarketer 评为全球电商增长前 5名的国家。

五、驻外贸易机构对出口增长做出积极贡献

2022年，越南驻外贸易机构与地方、协会、企业及工贸部相关单位实施了贸易促进交班会制度，每月都及时提供市场信息、更新政策和法律法规，同时吸收意见建议，总结经验教训。

国家贸易促进计划也不断更新，丰富贸促方式，为企业、协会和地方提供切实有效的支持。工贸部还举行了数百场咨询会议，贸促会、企业对接会，其中驻外贸易机构扮演着重要桥梁和咨询顾问角色，为2022年越南出口取得骄人成就做出了重要贡献。

六、运用贸易救济措施维护国内市场安全

在越南广泛融入国际社会背景下，工贸部积极有效地实施贸易救济措施，建立公平的竞争环境，保护国内企业的合法权益。 其中包括与相关部门配合，支持企业解决外国对越南产品发起的贸易救济调查，并取得积极成果，有利于维护和扩大出口市场。

据预测，贸易救济措施有助于保障国内近15万名工人就业。

七、国内市场销售规模大幅扩大

在工贸部及政府有关部门的密切监督和管理下，物价平抑计划取得积极成果，为政府宏观调控和抑制通胀作出了重要贡献。

2022年全国CPI指数在3%左右（远低于国会下达的4%）。市场规模和容量与2021年相比实现了非常高的增长。预计2022年全国商品和服务零售总额约为5.64万亿越盾，同比增长21%（原计划为8%）。

八、为生产生活提供足够安全可靠的电力

2022年，全国电力系统电力供应得到保障，满足全国人民生产生活特别是春节和国家重大政治、文化、体育活动期间的用电需求。

九、工贸部组织机构得到健全

2022 年 11 月 29 日，政府发布了第 96号法令，规定了工贸部的职能、任务、权限和组织机构，自 2022 年 12月1日起生效。据此，工贸部组织机构中将减少1司、1局和司级下的23处。

多边贸易政策司设3室，亚非市场司设3室，欧美市场司设3室等。

十、《石油法》（修正案）获国会通过

越南第十五届国会第四次会议2022年11月14日通过了《石油法》。这部法律共11章，69条，自 2023 年1月 7日起生效，被期待将为吸引石油和天然气领域的投资创造便利条件，同时增加国家财政收入，确保能源安全和保护国家海洋和岛屿主权。（完）