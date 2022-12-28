2022年越南侨汇收入预计增长4.4%

越南外交部副部长、海外越南人国家委员会（简称委员会）主任范光校28日上午介绍2022年委员会的工作结果和2023年活动方向时强调，海外越人社群日益密切并心系祖国家乡，真正成为越南民族不可分割的组成部分和重要资源，为国家建设、捍卫、发展和融入国际进程作出贡献。

截至2022年6月，越侨在越投资项目376个，注册资本总额超过17亿美元，向越南数千家企业注资。关于侨汇，目前尚无官方统计数据，但根据世界银行的预测，越南的侨汇收入与往年相比仍然相当稳定。2022年，越南的侨汇总额预计增长4.4%（2021年也将增长5%）。

与此同时，海外越南知识分子不断成名、获奖，在国际舞台上留下越南智慧的烙印。典型代表是澳大利亚墨尔本大学的吴德俊教授、日本东京工业大学的裴国性副教授、旅法越南人，河内国立大学客座讲师德阮德姜教授等跻身世界影响力科学家前10000名名单。阮氏金清教授（伦敦大学学院）是获得英国皇家化学学会 2022 年跨学科奖（Interdisciplinary Prize 2022）的三位科学家之一。

旅居海外越南人为所在国德发展作出积极贡献，成为越南与各国关系的重要桥梁。

旅居海外越人举行了多项心系祖国家乡的活动，同时积极响应心系祖国家乡的活动。一年来，海外越人为建造“主权之舟”提供援助和向长沙岛县军民赠送礼物，总价值超过28亿越盾。

范光校指出，自新冠肺炎疫情爆发以来，除了向国内捐赠800多亿越盾现金和价值为数十万美元的医疗物资之外，海外越南人还与越南驻各国外交代表机构配合开展疫苗外交、呼吁所在国向越南捐赠疫苗和医疗物资等。（完）