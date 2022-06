2022年岘港 “盛夏季”即将举行

6月6日下午,越南岘港市旅游局和太阳集团(Sun Group)配合举行新闻发布会,公布2022年岘港 “

盛夏季

”(Enjoy Danang Summer Festival 2022)的系列活动。

组委会代表介绍,2022年岘港“盛夏季”将从6月11日至8月15日举行,届时将举办许多大型活动,特别是“带我去太阳”(Take me to the Sun)系列活动。2022年岘港“盛夏季”分为岘港音乐节 (Enjoy Da Nang Festival & Music),岘港海滩(Enjoy Da Nang Beach)和岘港美食节(Enjoy Da Nang Delicacy)等三大主题。

出席新闻发布会,岘港市人民委员会副主席陈福山先生表示,越南旅游咨询委员会(TAB)已宣布凭借较为完善的交通基础设施、旅游业工作人员的专业与质量和迷人的文化旅游遗产,岘港已经成为越南全国旅游竞争力最强的城市。此外,美国闻名世界的旅游网页TripAdvisor于 5月29日公布了2022年亚洲25个最受欢迎的旅游目的地,越南岘港市是其中之一。

岘港市人民委员会副主席陈福山先生认为, 2022年岘港“盛夏季”的系列活动将有助于岘港市今后推动旅游业恢复发展,同时彰显了岘港旅游在企业的共同协助下正在提升和突破发展。

陈福山先生指出, 2022年岘港“盛夏季”标志着在遭受新冠肺炎疫情( COVID-19)爆发蔓延的影响而沉寂两年多之后的岘港旅游业开始复苏,同时显示了韩江城市的吸引力正在强劲回升。(完)