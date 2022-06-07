2022年岘港 “盛夏季”即将举行

6月6日下午，越南岘港市旅游局和太阳集团（Sun Group）配合举行新闻发布会，公布2022年岘港 “

盛夏季

”（Enjoy Danang Summer Festival 2022）的系列活动。

组委会代表介绍，2022年岘港“盛夏季”将从6月11日至8月15日举行，届时将举办许多大型活动，特别是“带我去太阳”（Take me to the Sun）系列活动。2022年岘港“盛夏季”分为岘港音乐节 （Enjoy Da Nang Festival & Music），岘港海滩（Enjoy Da Nang Beach）和岘港美食节（Enjoy Da Nang Delicacy）等三大主题。

出席新闻发布会，岘港市人民委员会副主席陈福山先生表示，越南旅游咨询委员会（TAB）已宣布凭借较为完善的交通基础设施、旅游业工作人员的专业与质量和迷人的文化旅游遗产，岘港已经成为越南全国旅游竞争力最强的城市。此外，美国闻名世界的旅游网页TripAdvisor于 5月29日公布了2022年亚洲25个最受欢迎的旅游目的地，越南岘港市是其中之一。

岘港市人民委员会副主席陈福山先生认为， 2022年岘港“盛夏季”的系列活动将有助于岘港市今后推动旅游业恢复发展，同时彰显了岘港旅游在企业的共同协助下正在提升和突破发展。

陈福山先生指出， 2022年岘港“盛夏季”标志着在遭受新冠肺炎疫情（ COVID-19）爆发蔓延的影响而沉寂两年多之后的岘港旅游业开始复苏，同时显示了韩江城市的吸引力正在强劲回升。（完）