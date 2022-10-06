2022年全年越南电子商务交易额可达164亿美元

尽管近两年遭受新冠肺炎疫情的严重影响，但越南

电子商务

的规模不断扩大，交易额也在猛增。

据《2022年越南电子商务白皮书》的消息，2021年，新冠肺炎疫情对越南乃至全球贸易服务活动造成严重的影响。2021年，越南经济增长率仅达2.58%，创30年来新低。然而，电子商务仍保持高速的增长速度，2021年增长率达16%，交易额达137亿美元。电子商务交易额占全国商品零售和消费服务总额的7%，较2020年增长了27%。

预计，2022年，

越南

电子商务交易额达164亿美元，增长20%。

2015年，电子商务营业额仅达50亿美元，到2018年，该数字增至80.6亿美元，较2017年增长了30%。2019年，越南电商

交易额

超过100亿美元，2020年达118亿美元，2021年达127亿美元。

数据研究公司Metric.vn发布的2022年上半年电子商务市场研究结果显示，越南成为东南亚地区第二大

电商

市场，仅次于印度尼西亚。

电子商务成为企业在数字化时代中重要的销售渠道。越南企业增加对网络营销渠道的投资。

《2022年越南电子商务白皮书》的数据显示，在Facebook、Zalo和Instargram等社交网开展经营活动的企业比率从2021年的41%增至2022年的57%。

例如越法全球鲜花速递公司最近调整运行结构并推进数字化转型进程。该公司开通了hoa.vn平台，为全国数十万名客户提供便利服务。

另外，黄泰隆有限责任公司代表透露，经三年的投资后，电子商务平台为该公司营业总额的贡献率达40%。

两年来，在疫情的压力下，电子商务的发展空间更加广阔，成为众多企业增加营业额的重要渠道。（完）