1975年4月11日，春禄战役激烈进行，第九军区的武装力量积极配合作战。

在春禄前线， 4 月 11 日，战斗仍在春禄市区及其周边激烈交织进行。第 7 师继续进攻敌人第 5 装甲团、 52 战团、第 18 伪师的后方阵地，但均被敌人阻挡。第 341 师推进到 43 战团后方西南的三岔路口及机场附近，也遭到敌人拦截。第 6 师在指定方向继续进攻敌军。

敌军不断增派援兵，将第3团50%的步兵力量、60%的炮兵力量、几乎所有坦克装甲车集中于春禄-隆庆一带，每天出动超过80架次飞机支援，甚至使用CBU集束炸弹，对我军造成较大损失。该地战况极为惨烈。

面对这种情况，南方战区司令部提出建议：“在现有兵力基础上，以外线打击敌人为主，只留一个装备精良的师坚守市区已占区域并包围剩余敌人，无需再增派一个师的兵力”;并指示：“改变作战方式，即转为建立新战场格局，从正面攻击转为集中兵力打击敌人后方”。

与此同时，我军一支主力部队奉命切断15号公路（隆平—巴地），控制龙头河及边和机场。

4月11日凌晨4时，C.75支队由125旅的673、674、675号三艘舰船组成，搭载海军特工126团第1队、第471营水下特工火力分队，从岘港军港出发，前往解放长沙群岛东北方向的双子西岛。我海军舰船伪装为无编号、无旗帜的渔船，于拂晓时启航。

在永茶战线（第九军区），根据南方战区司令部命令，11日晚至12日凌晨，第1团（缺1个营）重创巴仓（Ba Càng）县区，摧毁敌炮兵阵地；第3团重创平明县丐云（Cái Vồn），歼灭东成乡分区，歼灭并迫敌撤出13个据点，解放后江南一段地区。在丐云以北，永隆省第1营歼灭保安营后方基地及美顺分区。（来源：《越南人民报》）