1000 多个国际品牌参加2025越南国际美容产品及技术展

4月18日，越南Informa Markets公司在位于河内市陈兴道街91号的I.C.E国际展览中心举行2025越南国际美容产品及技术展（Vietnam Beautycare Expo 2025）。

2025越南国际美容产品及技术展是北部著名贸易交流活动之一，吸引来自德国、西班牙、日本、韩国和中国等15 个国家和地区的 1000 多个知名品牌参展，例如David Cosmetic、Gumseo Care、Kiss Nail Products和Sanhe Lefis 等。预计此次展会将吸引 6000 名参观者。 据组委会的消息，2025越南国际美容产品及技术展为参观者寻找供应商并成为美容行业分销和零售合作伙伴提供商业机会，介绍美容行业的所有领域。

在展会框架内，组委会还举行 “2025美容技能精髓”大赛（EBC Awards）等精彩活动。这是专家、学员、企业和培训机构交流、学习经验和更新现代美容技术知识的机会。 另外，干细胞生物学及再生医学国际研讨会集中讨论了再生医学在美容和皮肤病治疗中的应用，更新现代非侵入性美容方法，评估各所医院和美容院的有效性和安全性以及实践经验，干细胞技术在现代医疗，特别是药妆品中的应用以及该技术在越南的临床应用等主题。（完）