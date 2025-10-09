“黄沙、长沙归属越南—历史证据与法律依据”流动展览在得乐省举行

10月9日，得乐省文化体育与旅游厅同广富乡人民委员会联合举行2025年“黄沙、长沙归属越南—历史证据与法律依据”流动展览开幕式。



展览共展出近100件珍贵资料，涉及6大主题： 16至19世纪越南封建时期的地图，其确认越南对黄沙、长沙的主权；阮朝时期体现越南对黄沙、长沙主权的奏折和敕令；16至19世纪西方出版，记录越南对黄沙、长沙拥有主权的地图；16至20世纪西方及中国出版，显示黄沙、长沙并不属于中国的中国地图；1975年以前有关黄沙的图片与资料；现今长沙的部分图片及越南党和国家领导人、海军干部战士和长沙人民的活动图片等。



得乐省文化体育与旅游厅副厅长阮国协表示，此次展览向干部、党员和人民提供了在越南及国际研究成果中已公布的资料与证据，充分证明越南对黄沙、长沙群岛拥有无可争辩的主权。展览具有深刻的政治、历史和文化意义，有助于增强干部、党员与人民，特别是青年一代的信心与责任意识，共同守护祖国神圣的海洋与岛屿主权。

展览还旨在广泛传播关于祖国神圣海岛主权和越南民族光辉历史的讯息，使公众更加了解先辈们在确立与保卫主权过程中所作出的巨大贡献，从而进一步坚定对祖国的信念和责任感。各级部门及每位公民都应认清自己在建设与保卫祖国海岛主权事业中的责任。



该流动展览是得乐省的常规活动。自2019年至今，省文化体育与旅游厅已与多地联合举办了10次展览，吸引了广大干部、党员与群众的热切关注。展览将持续至10月11日。（完）