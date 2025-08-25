高质量人工智能人才培养：探索新路径

人工智能（AI）作为当今战略性科技领域，既带来重大发展机遇，也伴随着全球竞争压力。越南已清醒认识到高质量AI人才短缺所带来的挑战，并正积极推动多项举措以应对这一现实问题。

在此背景下，多种新型人才培养模式陆续涌现。其中，“越南AI学院”作为政府、高校与企业三方联动的重点项目被寄予厚望，有望成为推动AI人才国际化培养的新亮点，为越南建设具备国际竞争力的人工智能队伍开辟新路径。

人才培养仍存短板，规模与质量亟待提升



越南已将人工智能与数据科学、计算基础设施共同列为国家三大战略性科技支柱。高质量人才被视为推动AI发展的核心要素，不仅需要具备知识接收能力，更应拥有创新思维、技术掌握与知识传播的综合素养。

近年来，越南多所高校陆续设立人工智能专业，并逐步扩大招生规模。目前，全国约有150所高等院校开设信息通信相关专业，科技企业数量达到约7.4万家，共同构成数字人才（含AI方向）培养的主体力量。然而，与实际需求相比，越南在AI人才的数量与质量方面仍存在显著差距。

谷歌报告显示，越南目前仅有约300名AI专家，而全国IT领域年人才缺口高达15万至20万人，尤其集中于人工智能、大数据和网络安全等前沿方向。越南软件与信息技术服务协会（VINASA）国际合作主任杜清平进一步指出，2025至2030年间，AI人才需求预计将增长74%，意味着每年需新增数十万名工程师。

除数量不足外，人才质量亦面临严峻挑战。目前许多高校的AI课程仍偏重理论，缺乏与实践结合，未能及时纳入深度学习、生成式AI等国际前沿内容。具备实际AI项目经验的教师数量有限，且多集中于少数重点院校。

胡志明市国家大学自然科学大学副教授阮文武表示，企业对AI人才的年需求增长约为10%至25%，而高校招生规模年增速仅为5%至10%。他强调：“即便新专业不断设立，若毕业生质量不达标，学生仍难以满足就业市场的实际需求。”

此外，教学与研究基础设施亦显不足。AI专用实验室与高性能计算系统普遍缺乏且尚未完善，政府、高校与企业间的合作仍多停留于形式层面，未实现深度融合。

“三方联动”：构建政—校—企协同新模式



面对人才短缺的迫切挑战，多所高校加快推进教学改革。其中，河内理工大学凭借其深厚的工科教育积淀与科研实力，联合英伟达集团与国家创新中心（NIN），共同开展“越南AI学院”项目。

该项目是政府—高校—企业“三方联动”合作的代表性实践，体现出国家在高科技人才培养方面的战略布局。据河内理工大学校长黄决胜介绍，AI学院旨在不仅培养符合国际标准的高素质人才，还将构建专家网络，为企业与地方数字化转型提供持续支持。

学院计划首年培养至少2000名学员，第二年提升至6000人，第三年进一步扩展至8000至10000人。此外，学院还积极参与“ViGen”项目，与Meta集团、NIC及“AI for Vietnam”社区共同推动越南语开源数据集建设，以支持AI研究与实际应用。

实践表明，高质量AI人才的培养需多方协同推进：课程体系应符合国际标准、师资队伍需持续强化、计算基础设施应加大投入、产学研合作亟待深化，同时需推出更有吸引力的人才政策，广泛引进海内外专家学者。

英伟达越南商务总监武孟强提出，越南应尽快建立“培训培训师”机制，并倡导自学与导师制相结合的教学方式。培训应涵盖三大方向：面向政府、企业与初创公司的IT人员提升与再培训；面向高校学生的普及教育；以及面向精英人才的高端专业化培养。

若能持续推进上述举措，人工智能有望成为越南在数字时代中的关键竞争优势，不仅助力国家实现技术跨越与产业升级，更推动其向全球价值链高端跃升。（完）