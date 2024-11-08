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高平省岱依族和侬族民歌圣火的守护者农氏淮
农氏淮说：“我对艺术充满热情，但直到2017年孩子们长大了，我才敢挨家挨户敲门，一一打电话，了解他们的兴趣，并一起训练。初期，俱乐部的成员很少，但渐渐地在寒冷的冬夜，人们仍一起来到这里训练。目前，俱乐部的成员为30多个。”
每天晚上，农氏淮的小房子里传来的天琴声、天曲的斯岭和斯良歌声热闹非凡。由于云城民歌保护俱乐部聚集了致力于群众文艺，了解当地文化等众多优秀歌手，而成为石安县保护和弘扬民间文艺价值的一个亮点，并成为运城乡地方文艺科比赛中的核心队伍。
运城乡民歌保护俱乐部成员农氏恋表示。“农氏淮很热情，一直鼓励姐妹们，现在俱乐部成立了，大家要热情和团结，一起训练。尽管大家都很累，但当弹琴时就不再觉得累了。”
对于岱依族、侬族同胞来说，天曲不仅是文化艺术，而且还是同胞们虔灵生活中之美，经常在节日、新年、祝寿等表演。就在高平省这片土地上，天曲也被分为东部和西部两个典型地区。如果说石安县东部的天曲像健康、坚强、热闹的才华帅哥，那么石安县西部的天曲就像柔和、深沉的山区姑娘一样。农氏淮的愿望是让今天的一代人不仅能听懂歌词、了解音乐，还能感受到每首民歌的好意和美丽。
当越南岱依族、侬族和泰族的天曲曲遗产于2019年被联合国科教文组织（UNESCO）列入人类非物质文化遗产代表作名录时，农氏淮把这视为一种喜悦和是她继续点燃俱乐部热情之火的巨大鼓舞源泉。
农氏淮说： “如今，像我这样在保护文化特色中发挥先锋作用的人是非常困难的，首先是在经济方面，其次是在条件方面。一把琴的价格从八百到一百万越盾，我也买给大家借用。在在村里举行的小交流活动，如全民大团结日、妇女和老人总结日等，哪里有天琴，我都会在场。”
天曲歌曲、旋律与质朴的天琴声和谐地响起，使社区生活节奏更加热闹，传播了岱依族和侬族同胞的传统文化价值。流传后世的民歌有像农氏淮这样热心人士的贡献。（来源《越南之声新闻网》）