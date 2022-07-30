高原地区寺庙聚集最多的地方

从20号国道拐入林同省德重县富会乡富安村时就能听到悦耳的寺庙钟声，给人静谧、心安的感觉。富安村毗邻大宁水电站。如今，这座雄伟的水电站大坝已成为一道亮丽的风景线。逢年过节，富安和大宁这片土地吸引着来自全国各地的众多游客前来朝圣。



法云寺是在德重县最早建造的寺庙之一，坐落在高山上。从这儿可以俯瞰整个大宁河下游，被德重县佛教协会选为年度大礼举办之地。



富安村最著名的永明寺院坐落在一座高山丘上，周围是一片大约 10 公顷宽、绿树成荫的凉爽空间。



富会乡人民委员会副主席Kara Jan K’ Suynh透露，国家统一之前，福安仍是一片荒凉之地，人烟稀少，只有隐藏在古老森林后面的几座寺庙、净室。 后来，来自全国各地的人们逐渐来到这里安家立业，形成了繁华的住宅区，建造了许多寺庙、净室，因此富安被称为“寺村”。



据Kara Jan K’ Suynh介绍，当地各宗教场所运行稳定，不存在与政治安全、社会秩序安全有关的问题。宗教团体和信教群众严格遵守党的主张和国家的法律，恪守“益于道法、利于人世”精神，为当地发展做出贡献等。自2019年至今，各宗教组织已为地方贡献了2间大团结房屋，向贫困户和相对贫困户赠送了3000多份慰问品。永明寺院和法云寺向2020年洪灾受灾民众捐赠6趟运输必需品车辆，总价值超过7亿越盾。

富会乡富安村党支部书记陈成表示，这是一片没有社会罪恶、社会治安秩序得到保障的土地。来到这里立业、修行的僧尼们都开展生产活动，种植咖啡、果树养活自己。几乎所有寺庙、净室都积极参与社会公益活动，多次与当地政府和县红十字会联合为周边民众进行免费体检和发放药品。值得一提的是，这里所有寺庙都随时敞开胸怀愿意收养孤儿和其他不幸的孩子。



德重县人民委员会副主席黎原黄表示，除了做好宗教管理和治安秩序维护工作，与“大宁寺村”部分寺庙配合开展慈善公益活动，抓好国家关于土地和建设管理工作落之外，县人民委员会还切实指导各有关单位和乡镇人民委员会继续落实重点任务。如加大对各宗教组织关于《宗教信仰法》和土地相关规定的宣传力度，引导宗教组织依法依规办理土地手续，加强建设秩序管理工作，及时发现并处置违法建设行为或土地使用用途不符现象等。（完）