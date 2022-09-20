首届自然电影节在越南举行

自然电影节将于9月23日至10月7日举行。这是联合国大会自9月19日至25日期间举行的2022年气候周国际活动框架内的活动之一。

自然电影节在西班牙驻越南大使馆的协调下举行，吸引包括比利时（瓦隆-布鲁塞尔）、巴西、加拿大、法国、德国、意大利、爱尔兰、挪威、秘鲁、西班牙、英国、委内瑞拉等欧洲和拉丁美洲14个国家和越南参加。越南野生动物保护组织（WildAct Vietnam）是首届自然电影节的协办方。

西班牙驻越南大使玛丽亚·德尔·皮拉尔·门德斯·希门尼斯 (María Del Pilar Méndez Jiménez)在新闻发布会上发表讲话时表示，电影节举办的目的在于促进在提高关于一个可持续未来的认识中的国际合作，从而传递出 “只有一个地球”的信息。

"#It’s Time To Act - A Nature Film Festival in Vietnam"是EULAT 4 Culture计划的项目之一，旨在呼吁对欧洲和拉丁美洲之间文化对接项目的资助。

自然电影节将放映17部关于自然、拥有越南语字幕的电影、纪实片和短片。各作品在电影节放映前已获文化体育旅游部电影局的审核。

电影节将在河内市和胡志明市5个地方以线上和线下相结合形式对公众免费放映。