雄王祭祀信仰：弘扬寻根之旅 凝聚民族力量

富寿省是人类代表性非物质文化遗产——雄王祭祀信仰的发祥地。雄王庙历史遗迹是越南全国践行雄王祭祀信仰规模最大之地。每年雄王庙会之际，富寿省都吸引来自全国各地和海外越南人前来上香。



弘扬祖地传统文化



雄王庙历史遗迹保护中心副主任范氏黄莺表示，为了弘扬雄王祭祀信仰，传承给子孙后代，该省制定了保护和弘扬雄王祭祀信仰价值的国家行动计划。其中关注采取措施，提升公众意识，每年都举行庄严肃穆的雄王庙会和系列相关活动。



富寿省已经将遗产教育纳入学校课程，收集和研究越南乡村有关践行雄王祭祀信仰的资料、礼仪，组织雄王庙会礼仪、习俗传承活动，投资修复祭祀场所，复制一些传统习俗、节日和民间表演等。



截至目前，富寿省保存了雄王和雄王时代相关人物祭祀遗迹345处。全国多地也按照越南忌日传统，积极参与捐款举办忌日。国内外许多企业、组织和人士也参与雄王历史遗迹建筑工程修复、美化工作。

范氏黄莺表示，每年，富寿都会组织许多活动来宣传雄王祭祀信仰，如雄王庙附近各乡的迎桥仪式；貉龙君国祖和妪姬国母祭祀活动；向雄王进香；雄王祭祀信仰图片展和文物展。此外还有包粽子、打糍粑竞赛、游泳比赛和民间游戏，为民众和游客带来精彩体验。



弘扬雄王祭祀信仰



据富寿省文体旅游厅的统计数据显示，目前全国各地祭祀雄王和雄王时代相关人物的场所有1417处。除富寿省之外，这些场所还分布在河内、永福、海防、北宁、太原、谅山、乂安、顺化、林同、平福、庆和、同奈、胡志明市、槟椥、坚江等省市。这些省市每年农历三月初十都按照文体旅游部的统一指导，举行隆重的祭祀活动，表达对祖先和各位雄王建国功绩的感恩之情。



据富寿省文化体育旅游厅介绍，不仅在国内，在世界许多国家，海外越南人也设立寺庙、供桌供奉雄王，如美国、加拿大、澳大利亚、俄罗斯、捷克、老挝等国。



2015年，一些海外越南侨胞还在全球范围承办全球越南国祖日纪念活动，旨在弘扬越南人民在文化、社会、传统、风俗、美食，尤其是雄王祭祀信仰等方面的精神价值。10年来，越南国祖日在全球范围内以线上线下相结合方式举行，连接近50个国家的海外越南知识分子和国际友人，为践行雄王祭祀信仰、凝聚民族力量，传播越南文化价值做出切实贡献。（完）