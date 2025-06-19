阿根廷首次进口越南企业制造的电信产品

6月18日，越南Viettel集团出口阿根廷的首批电信产品在布宜诺斯艾利斯港完成清关入库，标志着越南高科技产品全球市场拓展取得重要突破。



越通社驻布宜诺斯艾利斯记者报道，越南驻阿根廷大使吴明月、越南驻阿根廷商务参赞吴孟魁、阿根廷Derqui电信公司（CTD）董事长罗道夫·卡法罗·克雷默（Rodolfo Caffaro Kramer）及Nip Cargo SRL物流公司经理阿克塞尔曼（Sabrina Akerman）等领导代表共同出席活动。



吴明月大使在活动上发言时介绍越南与阿根廷经济合作发展前景，特别是，越南当前是阿根廷第六大贸易伙伴，两国贸易额持续增长。越南对阿出口70%为跨国企业在越组装的电子产品及零部件，其余为纺织品、鞋类和木制品；而越南自阿进口90%为农产品。

吴明月强调，越南本土企业生产的高科技产品对南美市场出口的潜力巨大，越南驻阿使馆将优先支持具有高附加值商品以及设备制造能力的本土企业开拓南美市场。



吴明月表示，越南军用电信集团（Viettel）目前是亚洲和拉丁美洲等世界许多国家享有盛誉的电信集团之一，并期待，该集团产品能进一步拓展至南方共同市场（Mercosur）成员国及巴西、哥伦比亚、厄瓜多尔、玻利维亚等拉美国家。



阿根廷Derqui电信公司（CTD）董事长罗道夫·卡法罗·克雷默对越南与阿根廷在信息通信技术领域合作前景广阔充满信心。罗道夫·卡法罗·克雷默对这批越南制造的电信设备进入阿根廷市场，将为产品进军巴西、玻利维亚、巴拉圭和乌拉圭等南方共同市场国家创造机遇./.（完）