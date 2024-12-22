防务合作——越泰增强型战略伙伴关系中的重要支柱

防务合作是越泰增强型战略伙伴关系中的重要支柱之一。上述是值此越南人民军建军80周年之际，越南驻泰国国防武官傅兆强大校接受越通社记者的采访时所强调的内容。

傅兆强大校表示，近年来，双方继续维持合作机制，其中包括两军高层互访，轮流举办副部长级防务政策对话、高级参谋军官交流会、双边情报信息交流会、空军联合工作组会议、海军磋商会等。

教育培训合作也是受到重视并取得高效的防务合作领域之一。此外，双方在演习、维和部队训练等领域积极开展合作。值得一提的是，越南海警与泰国海上执法指挥中心（THAI MECC）签署了海上执法合作谅解备忘录。

傅兆强大校同时表示，泰国总理兼国防部长率团赴越南出席2024年国际防务展。泰方接受记者采访时评价，近年来，越南人民军加强国际一体化和国防外交，积极参与并在地区合作活动和国防军事论坛上发挥重要作用。与此同时，越南军队积极参与联合国维和行动，参与非传统安全、人道主义援助、搜救救援工作、战后重建工作等领域的国际合作，为构建地区和世界和平、稳定、合作与发展的环境作出贡献。

傅兆强大校谈到越泰两国在多边机制上的合作时强调，越南人民军和泰国皇家军队始终在多边合作机制框架内保持密切配合。双方在由东盟主导的多边论坛和机制中相互支持；参加各国组织的活动；积极支持彼此的倡议；双方经常在多边论坛上开展磋商和相互支持，并在许多问题上持有相似观点。由此可见，越泰防务合作关系在多个领域得到维护、促进和拓展，并逐步走向纵深和取得切实效果。（完）