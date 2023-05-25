据中央政治局的报告，第26号决议实施近10年来，乂安省逐步发展成为中部以北地区财政、贸易、旅游、教育培训、高科技、卫生、文化、体育的中心。



经济发展较为全面，增长质量所有改善。2020年经济规模位居全国第十位，是2013年的2.5倍。人均GRDP达5140万越盾，较2013年高出了一倍多。经济结构朝着增加工业产业比重的方向转移。经济社会尤其是交通基础设施不断改善，贫困发生率大幅下降，保障和改善民生、环保、对外等工作取得了良好的成效。





但是，近10年来，乂安省仍是一个困难重重的省份，经济发展潜力仍有待挖掘，海洋经济效率不高，社会经济基础设施未能满足发展要求。部分民众生活条件较为困难，部分地方治安形势依然复杂等。



阮富仲总书记表示，应全面了解第26号决议落实情况，从而总结经验，扬长避短，将胡志明主席之乡——乂安省建设成为中等偏上省份，经济快速可持续发展，具有特色的文化和现代化的基础设施，成为中部以北地区经贸、物流、卫生、教育、科技等的中心和发展动力引擎。



阮富仲总书记指出，新决议应关注掌握基本观点，措施要更加具体、实用、易懂、好记、易落实、好检查，必须创造大转变，推动乂安“走得快，走得远”。在此精神的基础上，中央和地方都要更加坚决果断，积极主动，强化责任担当。





阮富仲总书记强调，必须做好决议组织部署工作，最终把决议落到实处，变成物质财富，变成活生生的现实。



阮富仲总书记强调，乂安省必须走向更加繁荣与富强，周边地方也要努力跟上去。决议出台只是第一步，关键在于落实。要采取有效措施，强化工作指导，提议中央和地方各级部门的积极参与，在社会中形成高度共识，尽快将决议落地见效。（完）