阮富仲总书记就胡志明市今后发展方向主持召开中央政治局会议

12月2日，越共中央总书记阮富仲在越共中央总部主持召开会议，就“至2020年胡志明市发展方向和任务”第16号决议（以下简称：决议）的10年展开落实情况总结报告提出意见，并制定“到2030年胡志明市发展方向和任务和展望2045年”的提案。

越共中央政治局高度赞赏胡志明市党委、政府和人民在过去10年开展落实决议过程中所作出的努力，使胡志明市取得重大经济社会发展成就，保障国防安全。

具体，与2010年相比，2020年胡志明市经济规模增加2.7倍，平均地区生产总值（GRDP）翻倍增长。全市经济不断创新增长方式，以科技应用为基础提升发展质量。确立正确的经济结构调整方向，重点发展工业、服务业和高科技农业。

除了所取得的成绩外，政治局还指出了胡志明市的薄弱环节和局限，其中包括尚未充分利用城市潜力和发展优势，经济增长比前期有所放缓，国际竞争力仍然较低等。

为了充分发挥胡志明市的潜力和优势，中央政治局一致通过关于胡志明市发展方向和任务的决议，目标是到2030年胡志明市发展成为现代服务—工业化城市，数字经济和数字社会的火车头，是东南亚经济、金融、贸易、科技和文化中心； 到2045年，成为亚洲经济、金融和服务中心，成为具有吸引力的全球目的地，经济和文化发展特色鲜明，生活质量不断提高；确保胡志明市是一个与世界主要城市相媲美的发达城市。

越共中央政治局要求胡志明市党委、政府和人民继续深入贯彻、统一认识，革新新时期城市建设发展的思路；促进经济快速和可持续发展，提高生产力、质量、效率和国际竞争力；提高外交和国际合作效率；完善适应新时期发展要求的体制、政策和法律等。（完）