阅兵游行活动展现出全民族大团结精神的力量、意志与信念

在国庆80周年庆典上，继军队、公安方阵阅兵之后，13个群众方阵登场，展现了团结精神与英勇的历史传统，在战斗与胜利中实现民族解放与国家统一；同时也体现了全党、全军、全民今天的豪情与决心，奋力实现建设强大、繁荣、昌盛的越南的伟大愿望。



参加游行的群众方阵包括：越南祖国阵线方阵；代表越南54个民族的方阵；越南退伍军人方阵；越南人民公安退役人员方阵；工人方阵；农民方阵；知识分子方阵；革命新闻工作者方阵；企业家方阵；妇女方阵；海外侨胞方阵；青年方阵；文化体育方阵。

除了武装力量庄严雄壮的阅兵方阵外，群众方阵展现出特殊而绚丽、柔和的特色。各种民族传统服饰、爱国口号、灿烂笑容，代表着各阶层人民与各民族，共同勾勒出一幅生动的画卷——一个团结、坚韧、满怀憧憬的越南。



阅兵、游行仪式是我国军民情感深厚、血肉相连的最鲜明见证之一，从而为弘扬八月革命精神和越南社会主义共和国国庆的不朽价值，促使这种精神永远成为民族的自豪，成为激励全体越南人民继承先辈不屈精神和独立—自由—幸福理想的动力，锤炼本领与智慧，大力革新、不断创新，坚持建设一个在越南民族奋发图强新时代中全面发展、可持续繁荣的越南。（完）