阅兵游行国家级总彩排：一睹外国军队风采

来自中国、俄罗斯联邦、老挝和柬埔寨的军队参加庆祝越南国庆80周年的阅兵游行国家级总彩排。
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

 

