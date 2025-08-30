Vietnamese
越南画报越语版
English
越南画报英文版
Français
越南画报法文版
Español
越南画报西班牙文版
Русский
越南画报俄文版
日本語
越南画报日文版
ລາວ
越南画报老文版
ភាសាខ្មែរ
越南画报高棉文版
한국어
越南画报韩文版
新闻
越南新纪元
特别报道
越南风情
文化
经济
人物
富媒体
新闻
阅兵游行国家级总彩排：一睹外国军队风采
30/08/2025
来自中国、俄罗斯联邦、老挝和柬埔寨的军队参加庆祝越南国庆80周年的阅兵游行国家级总彩排。
更多>>
美亭国家体育场的礼炮阵地
30/08/2025
新闻
2025年8月30日上午6时30分，八月革命胜利暨9·2国庆80周年庆典的阅兵、游行活动国家级总彩排在首都河内巴亭广场举行。此次为最后一次阅兵、游行合练，规模与正式活动相当，并有空军力量参与。
民众热情迎接A80阅兵游行总彩排方阵
30/08/2025
新闻
越南国庆80周年：阅兵游行国家级总彩排在河内巴亭广场举行
30/08/2025
新闻
越南与联合国规划2027-2031年战略方向
29/08/2025
新闻
国家主席将出席世界人民反法西斯战争胜利80周年纪念活动并赴中国工作访问
29/08/2025
新闻
九·二国庆80周年：越南海军整装待发 迎接海上阅兵
29/08/2025
新闻
越南国庆80周年：河内调整公交车和城轨交通运行 以服务阅兵游行总彩排及正式活动
29/08/2025
新闻
更多
最多点击
带有越南文化特色的交通工具
会安古镇——追溯民族传统文化之源的一次春游
越南国家主席阮春福向国家女子足球队颁授劳动勋章
越南国家主席梁强会见中共中央军委副主席张又侠
河内跻身世界25个最佳美食目的地榜单
刊物阅读
图库
新闻
越南新纪元
焦点新闻
东盟
特别报道
越南风情
旅游
饮食文化
文化
艺术
越式生活
体育
时尚
经济
地方潜力
越南品牌
越南手工业
人物
外眼看越南
越中交流
富媒体
视频
幻灯片
专题图片
Top