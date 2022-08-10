长沙群岛上的绿色渴望

解放47年后，长沙群岛不仅是一个战略切入点，而且防御力强，环境优美。从解放后的艰辛和贫困中，长沙披上了绿色新衣，不仅让第一次来岛上的人耳目一新，也让回到这里的老一代士兵为这座位于风口浪尖的群岛的脱胎换骨而感到欣慰。

在完成保护群岛任务近40年后，阮文萩先生才有机会回到长沙群岛，重游东长沙岛。1981-1983年期间，他与战友们在这里克服了种种困难，坚守国家神圣岛屿。

长沙岛老战士阮文萩说：“已经 40 年了，我才重新踏上这座岛，感觉变化太大了。以前岛上就像个石灰窑一样，没有树，也没有绿荫。现在，在党和国家的关注下，岛上的房屋都很宽敞、干净、漂亮，街上绿树成荫，看到这些我们很高兴。”

长沙岛老战士陈尹说：“当时的第一大困难是缺乏淡水，只有在雨季我们才有淡水，要储备和省着用。第二是缺乏蔬菜，岛上只有南瓜和冬瓜。”

在长沙群岛上，即使是厚藤、红厚壳、银毛树、滨玉蕊等特有植物，也需要当地干部战士精心栽培才能够健康生长。然而，2021年底，第9号台风席卷西双子岛，将树龄几十年的红厚壳、银毛树和滨玉蕊全部折断。多年心血一下子付诸东流，但干部战士们仍然坚持不懈，继续为岛上种下一抹新绿。

前锋报社总编辑黎春山说：“岛上士兵为种植各种特有植物以及从陆地带过来的植物、花卉和蔬菜所做出的努力让我感到印象深刻。”

在长沙群岛大部分小岛和DK1钻井平台上还拥有绿色菜园。从陆地送来的每一把泥土和种子都是珍贵的礼物，因此当地士兵要节约每一滴水来将其滋养成这些绿色蔬菜。

庆和省长沙岛县云雀岛士兵阮维庆大尉说：“淡水有限，所以我们要利用生活用水来浇蔬菜。目前，我们确保了士兵膳食中的绿色蔬菜供应。”