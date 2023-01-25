回顾历史，从几千年前开始，长安与大瞿越（我国第一个中央集权的封建国家）密密相关，是丁朝、前黎朝及李朝三个伟大王朝的所在地。

神圣的寺庙、宝塔和宫殿的独特建筑与大自然的壮丽美景相得益彰。以“背山面水”之势，长安呈寺背山而建，宁静而雄伟，建于1000多年前，供奉丁朝的功臣，有功平定了十二使君之乱，统一国家，创立大瞿越之国。

接着，空府以“丁”字形建造，供奉丁朝的忠臣。尤其是由丁先皇国王于十世纪全部以石头为材料建造的贵明大王神庙，隐藏在半山腰上。也许这就是大瞿越皇城“华闾四镇”中的一个重要圣灵之地。

除了太微庙、丁王庙、黎王庙、碧洞寺等得到政府和人民积极保护的历史和文化价值外，拜订寺宗教信仰文化区建筑气势恢宏，给宁平创造一个独有的宗教信仰文化空间。 它是宁平发展可持续旅游业的宝贵资源，是有效打造经济从“棕色到绿色”转型支柱的重要因素。

实施“三个突破、六个重点计划”，将越共宁平省第二十二次代表大会决议走进生活，为全省完成2022年全部17个计划目标、其中14个目标超出计划注入动力。特别是，旅游业朝着“成为全国重点旅游中心”的正确方向发展。

春季来临，世界文化和自然遗产长安以众多独具特色的传统庙会吸引越来越多的国内外游客。在天地之间的河流上漂着一艘艘小船将游客带到宁平圣灵之地，这是一次难忘的体验之旅。（完）