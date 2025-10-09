锦青村——岘港的“绿色宝石”入选全球50个最美丽村庄之一

岘港市会安东坊锦青（Cẩm Thanh）村刚被美国《福布斯》（Forbes）杂志评选为2025年全球50个最美丽村庄之一。这是越南唯一一个进入这一权威排名的村庄，标志着当地生态旅游、社区旅游可持续发展征程上迈出了重要一步。



本土价值成就全球品牌



坐落在宁静河流旁的锦青村以其占地近100公顷的七亩椰子林生态系统的朴素之美给游客留下深刻印象。这里向游客提供具有浓郁河畔乡村的各种旅游体验，如乘坐的簸箕船穿越椰林，学会用椰子叶和竹子制作手工艺品，体验传统的捕鱼方式，参与当地文化和美食表演等。



会安东坊人民委员会主席陈晋勇表示，锦青村地处特殊位置，是秋盆江、长江和露景江三条江在汇入东海之前的交汇处。这里是占婆岛世界生物圈保护区的缓冲区，拥有独特的咸淡水生态系统，资源丰富，被誉为整个地区的“绿色肺”。

随着在世界旅游地图上的知名度的不断提升，锦青村的绿色旅游和社区旅游发展模式也取得了诸多积极成果。Emic Travel公司首席执行官阮氏清水表示，锦青村的绿色旅游模式目前正以“三家”（即企业家、农家与科学家）联合方式推进。游客来到这里不仅参观游览，还能亲身参与环保活动，如垃圾回收再利用，种植树木，使用有机产品等。



目前，锦青村的旅游活动每年吸引国内外游客量超过1百万人次。这种模式为当地约1500名劳动者提供稳定就业，月均收入达700万越盾。



提高岘港旅游品牌在国际舞台上的知名度



锦青椰子林不仅以其自然景观和生态价值而闻名，也是一处具有重要革命历史意义的“红色地址”。在抗战时期，这里曾是革命力量的重要安全根据地。2007年，七亩椰子林被授予省级历史文化遗址称号。

2009年，占婆岛被联合国教科文组织列入世界生物圈保护区名录，其中包括位于秋盆江下游的锦青红树林生态系统。



2023年，七亩椰子林遗迹区被联合国教科文组织评为“亚太地区典型旅游目的地”。



2024年，锦青椰子林的乘坐簸箕船体验项目再次入选“全球最吸引人的25项水上旅游活动”之一。



会安东坊人民委员会主席陈晋勇强调，锦青村被《福布斯》评为全球50个最美乡村之一，不仅是当地居民的骄傲，也表明岘港旅游业在国际舞台上的地位日益提升。这同时也是继续发挥本土价值，打造“绿色-遗产-可持续”旅游品牌的良机，有助于将越南的形象更好地推向世界等。（完）